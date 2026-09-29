Иностранных участников криптовалютного рынка позвали в Россию
Замминистра финансов Иван Чебесков заявил 29 сентября, что министерство ожидает прихода на российский крипторынок зарубежных профучастников, которые проявляют интерес к российской криптоиндустрии.
«Для них, как для бизнеса, создание в России собственной инфраструктуры — это угроза конкуренции. Поэтому, конечно, они заинтересованы в участии и сохранении своих клиентов из числа российских граждан»,— заявил чиновник на Мосфинфоруме (цитата по «Прайм»). В первую очередь, по словам замминистра, иностранные площадки будут работать в России «в рамках партнерства», однако ведомство готово и к их «приземлению» через открытие подразделений в стране.
В феврале 2026 года директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявляла, что «если зарубежные посредники заинтересованы в работе на российском рынке», они должны в обязательном порядке «открывать в России свои структуры». Однако уже весной первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в эфире РБК заявил, что иностранным компаниям будет доступен и «более понятный путь» через установления партнерских отношений с российскими профучастниками.
Подробнее — в материале «Ъ» «Криптаны дальнего плавания»
Партнерская модель не означает свободного доступа иностранных площадок к российским клиентам. Согласно новым правилам, озвученным в 2025 году, все участники рынка, включая иностранные площадки, должны иметь регистрацию в России и лицензии Банка России. Поэтому партнерство становится способом встроиться в эту регулируемую инфраструктуру, а не заменой российским требованиям.
Для самих бирж такая конструкция связана с юридическими и техническими издержками: потребуется выстраивать взаимодействие с банковской инфраструктурой и решать вопросы защиты клиентских данных. При этом с 1 июля 2027 года банки должны будут отказывать резидентам в переводах в пользу площадок, не включенных в реестр Банка России, что делает регуляторный статус условием сохранения расчетов с российскими клиентами.
Предыдущая модель «приземления», описанная в дорожной карте по регулированию криптовалют в 2022 году, также включала передачу в Росфинмониторинг сведений об операциях с цифровыми валютами и проверку информации об их владении. Это означает, что присутствие иностранного участника предполагает не только коммерческое партнерство, но и выполнение российских требований по контролю операций.