Иностранных участников криптовалютного рынка позвали в Россию

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил 29 сентября, что министерство ожидает прихода на российский крипторынок зарубежных профучастников, которые проявляют интерес к российской криптоиндустрии.

«Для них, как для бизнеса, создание в России собственной инфраструктуры — это угроза конкуренции. Поэтому, конечно, они заинтересованы в участии и сохранении своих клиентов из числа российских граждан»,— заявил чиновник на Мосфинфоруме (цитата по «Прайм»). В первую очередь, по словам замминистра, иностранные площадки будут работать в России «в рамках партнерства», однако ведомство готово и к их «приземлению» через открытие подразделений в стране.

В феврале 2026 года директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявляла, что «если зарубежные посредники заинтересованы в работе на российском рынке», они должны в обязательном порядке «открывать в России свои структуры». Однако уже весной первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в эфире РБК заявил, что иностранным компаниям будет доступен и «более понятный путь» через установления партнерских отношений с российскими профучастниками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Криптаны дальнего плавания»