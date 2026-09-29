Криптаны дальнего плавания

Российские власти рассчитывают на приход на российский крипторынок зарубежных игроков, которые заинтересованы в сохранении своей клиентской базы. Однако даже партнерские схемы несут серьезные санкционные риски для нерезидентов, а возможный выход на рынок осложнен бюрократическими барьерами, включая необходимость получения общей лицензии. По мнению участников рынка, многие компании предпочтут работать в уже привычном формате в обход новых правил или дождутся полной ясности регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил 29 сентября, что министерство ожидает прихода на российский крипторынок зарубежных профучастников, которые проявляют интерес к российской криптоиндустрии. «Для них, как для бизнеса, создание в России собственной инфраструктуры — это угроза конкуренции. Поэтому, конечно, они заинтересованы в участии и сохранении своих клиентов из числа российских граждан»,— заявил чиновник на Мосфинфоруме (цитата по «Прайм»).

В первую очередь, по словам замминистра, иностранные площадки будут работать в России «в рамках партнерства», однако ведомство готово и к их «приземлению» через открытие подразделений в стране.

В феврале 2026 года директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на форуме «Кибербезопасность в финансах» заявляла, что «если зарубежные посредники заинтересованы в работе на российском рынке», они должны в обязательном порядке «открывать в России свои структуры». Однако уже весной первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в эфире РБК заявил, что иностранным компаниям будет доступен и «более понятный путь» через установления партнерских отношений с российскими профучастниками.

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах», определяющий работу криптовалютного рынка в России, вступил в силу с 1 сентября 2026 года. Однако большая часть регулирования будет содержаться в подзаконных актах ЦБ. К настоящему времени регулятор опубликовал шесть таких документов, а большая часть актов будет готова к концу года. В Банке России не ответили “Ъ” на запрос о том, в каком состоянии нормативные акты, описывающие выдачу лицензий иностранным площадкам.

В то же время, как отмечают эксперты, работа в России даже в рамках партнерских соглашений будет затруднительна для нерезидентов ввиду серьезных санкционных рисков. «Взаимодействие с российским контуром может быть легко отслежено западными регуляторами, после чего против площадок могут быть введены санкции»,— указывает основатель BitOK Дмитрий Мачихин. В июне 2026 года операции с популярными у россиян криптоплатформами Grinex, HTX, Rapira прекратил белорусский брокер «Цифра Маркетс». В июле 2026 года ЕС в рамках 21-го пакета санкций ввел запрет на трансакции с 14 криптоплатформами, включая биржу EXMO, которая 24 июля заявила о прекращении работы и ликвидации сервиса в России.

Как отмечает гендиректор EXVED Сергей Менделеев, подавляющая часть профучастников согласится работать на организованном российском крипторынке только в том формате, в котором они уже присутствуют в России, в обход новых правил.

«В таком случае уже российские профучастники могут начать работать вне рамок нового регулирования, регистрируя компании в третьих странах», — указывает эксперт.

Помимо этого, выход на российский рынок иностранных криптобирж будет осложнен бюрократическими барьерами. Согласно законодательству, в России не признается международная лицензия для криптобирж VASP, отмечает управляющий Parallax Михаил Успенский. Чтобы получить статус организатора торгов, нерезиденту потребуется получить общую лицензию, которой обладают только крупные структуры, такие как Московская биржа или Восточная биржа, указывает эксперт. «Это требует огромных ресурсов и вложений, включая изменения инфраструктуры, а на саму регистрацию уйдет слишком много времени»,— считает исполнительный директор «Цифра Маркетс» Алексей Короленко. Кроме того, большинство компаний предпочтет дождаться, когда вступят в силу все необходимые нормативные акты, так как «российский рынок сейчас только формируется, а регуляторные правила игры непонятны», резюмирует господин Короленко.

Андрей Ковалев