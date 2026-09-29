США высвободят 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Минэнерго США высвободит до 40 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва по решению президента страны Дональда Трампа. Такой объем предоставят в кредит энергетическим компаниям для стабилизации цен в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Нефть будет поставляться с хранилищ «Биг-Хилл» и «Брайан-Маунд» в Техасе. В Минэнерго США сообщили, что завершили уже четыре сделки и предоставили более 133 млн баррелей. Поставки также запланированы на ноябрь и декабрь 2026 года. Ведомство отмечает, что пополняет резерв за счет 25%-ной надбавки к объему нефти, которую возвращают компании.
Этот шаг станет частью обещания США выпустить 172 млн баррелей на мировой рынок. Соглашение было заключено со странами-членами Международного энергетического агентства. Они договорились выделить 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке из-за закрытия Ормузского пролива.
По состоянию на 25 сентября стратегический нефтяной резерв США снизился до показателей 1982 года и составил 283,8 млн баррелей. Стратегический резерв был создан в 1975 году после эмбарго арабских стран, из-за которого произошел нефтяной кризис. Его главная задача — защита США от внезапного дефицита поставок. Нефть хранится в огромных подземных соляных куполах в штатах Техас и Луизиана.
Кредитная поставка должна временно увеличить доступное рынку предложение нефти, но не дает мгновенного эффекта: после решения президента сырье поступает примерно через две недели, а максимальная техническая скорость отбора составляет 4,4 млн баррелей в сутки. Поэтому высвобождение запасов способно поддержать рынок, но не полностью и не сразу компенсировать дефицит предложения.
Возможность дальнейшего использования резерва ограничена его текущим состоянием. В июне 2026 года он был заполнен чуть менее чем наполовину, тогда как для безопасной эксплуатации требуется около 70 млн баррелей; кроме того, в майском отчете GAO предупреждалось об угрозе из-за устаревающей инфраструктуры. Дополнительные поставки сокращают запас прочности системы, которая, согласно данным, требует заполнения как минимум на 20% для обеспечения работоспособности.