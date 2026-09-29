Нефтяные резервы США сократились до уровня 1982 года
Стратегический нефтяной резерв США снизился до уровня 1982 года. На конец недели, завершившейся 25 сентября, он составляет 283,8 млн баррелей. Такие данные приводит Министерство энергетики страны.
Мировые запасы нефти сокращаются с начала марта. Тогда президент США в рамках соглашения с Международным энергетическим агентством распорядился высвободить из резервов 172 млн баррелей нефти. Причиной этого стали резкий рост цен на сырье и перебои с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Максимальный уровень запасов был зафиксирован в декабре 2009 года — 727 млн баррелей. Самое низкое значение, напротив, пришлось на конец октября 1982 года, когда в резерве находилось 283,3 млн баррелей нефти. Сейчас же резервы заполнены примерно на 40% от их максимальной емкости.
Стратегический резерв был создан в 1975 году после эмбарго арабских стран, из-за которого произошел нефтяной кризис. Его главная задача — защита США от внезапного дефицита поставок. Нефть хранится в огромных подземных соляных куполах в штатах Техас и Луизиана.
Несмотря на сокращение, США сохраняют возможность использовать стратегический резерв при новом перебое, поскольку его объем остается выше минимального уровня, необходимого для безопасной эксплуатации, который составляет около 70 млн баррелей. Однако техническое состояние хранилищ уже создает дополнительное ограничение: по оценке Счетной палаты правительства США в мае 2026 года, инфраструктура резерва устаревает. При затяжном нарушении поставок давление на запасы может сохраняться неделями: в мае 2026 года эксперты оценивали, что даже после соглашения между США и Ираном на устранение заторов в Ормузском проливе могло потребоваться около шести недель.
Восполнение стратегического резерва будет происходить постепенно. В течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей нефти. Кроме того, компании, получившие нефть на первом этапе высвобождения, должны будут пополнить резерв на 55 млн баррелей.