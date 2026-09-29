«Северсталь» подала иск к ВТБ на 1,8 млрд рублей

«Северсталь» 25 сентября подала в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании 1,84 млрд руб. с ВТБ, следует из картотеки дел. Третьим лицом по спору проходит Минпромторг. Другие подробности иска пока не раскрываются. В «Северстали» отказались от комментариев. Знакомый с деталями дела источник “Ъ” сообщил, что иск касается судебного спора по субсидии Минпромторга.

«Северсталь» и, соответственно, ВТБ на 1 января 2025 года не достигли целевых значений результата предоставления субсидии, в связи с чем Минпромторг потребовал от ВТБ возврата средств. Но, по мнению «Северстали», условия соглашения позволяли устранить нарушения до 1 июля 2025 года и срок исполнения экспортного проекта также мог быть продлен. Как сказано в материалах суда, пока действовали соглашения о субсидировании, Минпромторг видел основания для продления срока реализации проекта, но затем изменил свою правовую позицию. «Северсталь» настаивала, что требования Минпромторга противоречат соглашению и нарушают права и интересы компании, так как та обязана компенсировать денежные средства банку.

Арбитражный суд удовлетворил требования «Северстали» в апреле 2026 года, Девятый апелляционный арбитражный суд в августе решение поддержал. Минпромторг обжалует это в кассационной инстанции.

Подробнее о споре читайте в материале «Субсидия пошла в переплавку».