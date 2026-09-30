Сибирскими тропами

Внутренний туризм продолжает переживать подъем, и сибирские регионы не являются исключением. Представители отрасли и региональных властей отмечают успешно прошедшие зимний 2025–2026 гг. и летний сезоны. Эксперты указывают также на развитие корпоративного туризма и тренд на формирование круглогодичного турпотока там, где традиционно были сезонные направления. К числу проблем, сдерживающих развитие туристического сектора Сибири, относят недостаточную транспортную доступность, для преодоления которой проектируют новые и модернизируют существующие аэропорты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кузбассе центром туристического сектора выступает горнолыжный курорт Шерегеш

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ В Кузбассе центром туристического сектора выступает горнолыжный курорт Шерегеш

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

По пути роста

За прошлый год в Сибирском федеральном округе, по данным Росстата, зафиксировано более 12,5 миллиона туристических поездок. Это всего на полпроцента больше показателя 2024 года, но на 1 млн больше, чем в 2022 году. В то же время налицо рост в санаторной сфере округа, где уже по итогам первой половины текущего года посещаемость увеличилась до 373,9 тыс. человек, что на 18,9% больше в сравнении с первым полугодием прошлого года. При этом, по данным сервиса санатории-россии.рф, выручка сибирских санаториев выросла на 30,4%, до 11,53 млрд руб., число ночевок — на 14%, до 3,26 млн, а средний чек на одного отдыхающего вырос на 9,7%, до 30,8 тыс. руб.

Эксперт гостиничного бизнеса, управляющий партнер PR и консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин отмечает развитие круглогодичного туризма, особенно важного для Сибири, поскольку турнаправления исторически сильно зависели от одного сезона. «Становится разнообразнее и сама аудитория. Кто-то едет за активным отдыхом, кто-то — за тишиной и природой, кто-то выбирает wellness или семейную поездку. Поэтому один и тот же регион может работать сразу с несколькими сегментами. Мы видим это и по объектам, с которыми сотрудничает SEA Company на Алтае. У них разная концепция и разная аудитория, но общий тренд заметен: гостю все важнее не только место, куда он приехал, но и качество самого пребывания»,— подчеркивает Андрей Шемякин.

«Для экономики Сибирского федерального округа туристическая отрасль — одно из приоритетных направлений развития. У нас есть все возможности для привлечения турпотока: уникальные исторические и природные достопримечательности, самобытные история и культура, а главное — гостеприимные люди»,— отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев на совместном заседании совета при полпреде президента РФ в СФО и совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), которое прошло в Красноярске в апреле 2026 года.

Темпы и прогнозы

Власти Иркутской области считают успешным для туротрасли региона прошлый зимний сезон 2025–2026: на новогодние праздники регион посетили около 42 тыс. туристов, что на 3 тыс. больше, чем годом ранее; загрузка средств размещения достигла 66%. Высокий спрос сохранялся и в феврале–марте — в традиционный период поездок на зимний Байкал. По итогам зимы область вошла в десятку регионов-лидеров по турпотоку, отмечают в Агентстве по туризму Иркутской области. Итоги летнего сезона 2026 года оцениваются положительно, но с признанием того, что гости осторожнее планировали поездки и сокращали глубину бронирования. Ближайший зимний сезон прогнозируют с высоким спросом, особенно на февральско-мартовские поездки, в том числе со стороны иностранных гостей. В агентстве также признают наличие ограничений, таких как высокая стоимость транспорта и размещения, нехватка номерного фонда в популярных локациях и транспортная нагрузка.

В Кузбассе главным центром туристической отрасли уже много лет выступает горнолыжный курорт Шерегеш. «Оба сезона прошли для нас удачно: инвесторы формируют новые предложения, туристические возможности расширяются, гости приезжают,— делится директор АНО «Дирекция курорта Шерегеш» Алексей Стоянов.— Мы видим устойчивый интерес к зимнему отдыху и постепенное формирование спроса на летний сезон. Зимний сезон 2025–2026 гг. прошел на хорошем уровне — курорт вновь подтвердил позиции одного из ведущих горнолыжных направлений страны. А летний показал, что Шерегеш перестает быть „только зимним“: бассейны, экотропы, веревочные парки и фестивали формируют полноценную круглогодичную повестку. Число гостей, которые выбирают нас для отдыха в теплое время года, постепенно растет».

В летний сезон в Кузбассе делают ставку на событийный туризм, мероприятия которого минувшим летом посетили 304,5 тыс. человек, что на 33 тысячи больше, чем годом ранее. Этому способствовали равномерное распределение событий по региону, расширение событийного календаря и активное продвижение локаций для семейного и активного отдыха, отмечают в Агентстве по туризму Кузбасса. Среди событий кузбасского лета самыми посещаемыми выступают спортивный фестиваль «Небофест», научно-популярный фестиваль «Динотерра», фестиваль парковой культуры «Пропикник» с общей посещаемостью, по данным минтуризма региона, более 150 тыс. человек. В Шерегеше главным событием лета уже несколько лет выступает фестиваль «ПроГеш». На предстоящий зимний сезон дирекция курорта Шерегеш смотрит с умеренным оптимизмом. К сезону появляется новая инфраструктура, в том числе объекты размещения. При этом потенциал роста, отмечает Алексей Стоянов, еще выше — здесь ключевым остается дальнейшее развитие средств размещения. Главная задача для руководства курорта — сохранить баланс между растущим спросом и качеством инфраструктуры.

Зимний сезон 2025–2026 годов в Республике Алтай прошел стабильно успешно, подчеркивают специалисты минэкономразвития региона. Рост обеспечили развитие горнолыжной инфраструктуры, включая курорт «Манжерок», расширение предложения — снегоходные маршруты, экскурсии, SPA — и увеличение числа прямых авиарейсов в Горно-Алтайск. И в этом случае регион перестает восприниматься только как сезонное, в данном случае летнее, направление и формирует круглогодичный турпродукт. Рост турпотока в летнем сезоне стал возможным благодаря запуску новых модульных средств размещения, развитию эко-, авто- и этнотуризма. При этом география туризма внутри республики расширяется — спрос распространяется на новые территории. В предстоящий зимний сезон в Республике Алтай ожидают прирост турпотока на 7–10% за счет новых объектов размещения, развития курортов и растущего интереса к круглогодичным путешествиям, а также благодаря расширению маршрутной сети аэропорта Горно-Алтайска.

«В целом я бы охарактеризовал текущий этап как переход от роста турпотока к развитию качества турпродукта: для Сибири все важнее не просто привлекать больше гостей, а создавать условия, при которых турист остается дольше и получает больше вариантов отдыха в рамках одной поездки,— отмечает Андрей Шемякин.— Потенциал региона, на мой взгляд, прежде всего в том, чтобы развивать качественную инфраструктуру вокруг уже существующего природного ресурса и постепенно увеличивать продолжительность туристического сезона».

В свою очередь, генеральный директор «Корпорэйт Трэвел» Елена Боровая видит устойчивый спрос на посещение Сибири со стороны корпоративных клиентов и представителей делового туризма: зимой число поездок в сибирские города выросло на 3% по сравнению с прошлым сезоном, что особенно заметно на фоне общего снижения деловой активности на 11%. Прошедшим летом, по ее данным, общий объем делового туризма по сравнению с 2025 годом сократился на 16%, но количество поездок в сибирские города снизилось всего на 2%. Елена Боровая указывает, что меняется география деловых поездок по Сибири: «Новосибирск остается главным центром благодаря роли транспортного хаба, но все заметнее становятся Омск и Барнаул, зимой вырос интерес к Красноярску, а к Иркутску — упал по отношению к предыдущим сезонам».

Сибирь привлекательная

При огромной территории и таком же природном разнообразии сибирские регионы привлекают гостей по различным причинам. Алтайский край состоит из двух туристских регионов: степной Алтай притягивает пресными и солеными озерами с лечебными свойствами, которые выступают заменой морю, а предгорный Алтай — горными пейзажами и уникальными природными объектами (заказник «Лебединый», где лебеди зимуют на незамерзающих озерах), памятниками истории (Денисова пещера) и развитой санаторно-курортной базой. Поэтому губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявляет о популярности оздоровительного и познавательного туризма и о том, что для гостей «есть варианты на любой вкус».

Центр курортологии региона — Белокуриха, курорт федерального значения с историей более 150 лет. Основной профиль — бальнеологическое лечение, но спрос смещается в сторону комплексного оздоровления: программы очищения, управление стрессом, восстановление сна. Зимой Белокуриха работает как горнолыжный курорт (с декабря по март), что поддерживает интерес в низкий сезон и позволяет совмещать активный отдых с лечением. На левобережье Катуни, на границе с Республикой Алтай, популярны особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета» и природный парк «Ая». С такой инфраструктурой естественным образом развивается событийный туризм — последний фестиваль «Цветение маральника» собрал 38 тыс. гостей, сап-фестиваль «САПряжение» в Яровом — более 5 тысяч, музыкальный опен-эйр «Шум Катуни» — около 21 тыс.

В Новосибирской области, по данным регионального минэкономразвития, зимой гости чаще всего посещали Новосибирский театр оперы и балета, комплексы отдыха и площадки для зимних забав, открытые катки, гастрономические пространства, зоопарк, центр «Дельфиния», а также термальные и банные комплексы и оздоровительные программы. Летом же популярностью пользовались водные активности на Новосибирском водохранилище и Оби и такие природные локации, как озеро Чаны, Караканский бор, Бердские скалы, Абрашинский карьер, а также крупные события — парусная регата, фестиваль «В Сибири — есть!», форумы «Дикоросы» и «Технопром».

Главное преимущество Республики Алтай — возможность сочетать природный туризм с активными, культурно-познавательными и этнографическими форматами. У региона есть сильные природные бренды: Чуйский тракт, река Катунь, Телецкое озеро, Каракольские озера, гора Белуха, объекты природного и культурного наследия. При этом запросы туристов меняются: раньше было достаточно увидеть природную достопримечательность, сейчас растет интерес к более глубокому знакомству с территорией — ее культурой, традициями, локальной кухней, ремеслами, историей и образом жизни. «Поэтому мы развиваем не только экологический и активный туризм — рафтинг, трекинг, автомобильные маршруты, но и культурно-познавательные, этнографические, оздоровительные и гастрономические направления. Также важно сочетание природной среды и современного уровня сервиса. Турист хочет получить доступ к природе, но одновременно ожидает комфортного размещения, качественного питания, понятной логистики и профессиональных услуг. Именно на этом пересечении сегодня формируется новый туристический продукт Республики Алтай»,— поясняет ее министр экономического развития Сергей Боровиков.

Главное конкурентное преимущество Иркутской области — сочетание озера Байкал, уникального природного наследия, культурно-исторических объектов и возможностей для путешествий в разные сезоны. «Наиболее востребованные направления, конечно, связаны с Байкалом, в том числе с Ольхонским и Слюдянским районами, а также Иркутским муниципальным округом. Летом туристов привлекают природные маршруты, водные прогулки, рекреационный и культурно-познавательный отдых, зимой — ледовые ландшафты, фототуры и особая атмосфера замерзшего озера»,— отмечает руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева. Отдельный тренд в регионе — автомобильные путешествия. Значительный потенциал имеют также Иркутск и исторический центр города, архитектурное наследие, музеи, этнографические и гастрономические проекты.

Кузбасс может претендовать на статус самого универсального и разнообразного туристического региона. Зимой его главное преимущество — наличие доступной горнолыжной инфраструктуры, ведь регион лидирует за Уралом по протяженности лыжных трасс и количеству подъемников, и добраться до любого из горнолыжных комплексов можно максимум за два часа из любой точки региона, считают в Агентстве по туризму Кузбасса. Отдельно стоит выделить таежный курорт «Горная Саланга» на северо-востоке Кузбасса — для тех, кто ценит уединение, природу и качественный снег. Летом горнолыжные комплексы — Шерегеш, Танай и Саланга — превращаются во всесезонные курорты с экотропами, сплавами и велопрогулками. Для самостоятельных путешественников разработаны многочисленные автомаршруты, а для любителей дикой природы — Поднебесные Зубья и Шорский национальный парк.

«Регион привлекает сочетанием природы и доступности. У нас много лесов, малонаселенных и горных территорий, есть водные объекты — это то, что ценит турист. Шерегеш давно любят за снег-пухляк, внетрассовое катание, путешествия на снегоходах — это наша отличительная история. Мы усиливаем эти стороны, в том числе через работу с инвесторами»,— отмечает Алексей Стоянов. При этом в Кузбассе активно развивается промышленный туризм, добавляют в региональном Агентстве по туризму. Сегодня уже 80 промышленных предприятий, включая гигантов металлургии и химии, проводят экскурсии для гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сочетание озера Байкал с уникальной природой и культурно-историческими объектами дает возможность приезжать в Иркутскую область в разные сезоны

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Сочетание озера Байкал с уникальной природой и культурно-историческими объектами дает возможность приезжать в Иркутскую область в разные сезоны

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Места не столь отдаленные

Большая территория и десять регионов в округе предопределяют источник гостей — в основном в сибирские регионы приезжают из соседних сибирских. Отмечается также рост интереса гостей из Центральной России, а из-за рубежа — из Китая. Например, въездной поток Алтайского края, как правило, формируют жители Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей и Красноярского края. В меньшей степени едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского федерального округа. Санаторно-курортное лечение и оздоровление в Алтайском крае востребованы у жителей северных регионов России — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, из Якутии и Тюменской области. «Среди стран ближнего зарубежья максимальное количество туристов прибывает к нам из соседней республики Казахстан, из стран дальнего зарубежья больше всего туристов прибывает из Китая и Индии»,— рассказывает начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников. В Новосибирскую область чаще всего приезжают жители Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Томской, Омской и Иркутской областей, Хакасии, Бурятии, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга. По данным минэкономразвития региона, количество иностранных туристов в первом полугодии 2026 года составило около 25 тысяч человек, а по интересу туристов к Новосибирской области лидируют страны СНГ и Китай.

В Кузбасс основной поток также идет из регионов Сибири и других субъектов России. Из иностранных туристов, по данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области, преобладают граждане Китая, Германии и стран СНГ — в первую очередь Казахстана. «Ведется работа над привлечением китайских гостей: в Кузбассе уже четыре отеля получили сертификат „China Friendly“. Это значит, что там есть информация и сайты на китайском языке, адаптированное меню и все необходимое для комфортного пребывания гостей из КНР»,— поясняет директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов. Показателен пример горнолыжного фестиваля «Грелкафест» в Шерегеше, который в 2026 году посетили туристы из Китая, ОАЭ, Эстонии, Германии и Индии. Именно Шерегеш работает сегодня «точкой входа», с которой для большинства туристов начинается знакомство с Кузбассом. «Сибирь дает основной поток гостей, но отмечаем интерес со стороны туристов из центральных регионов России; доля зарубежных посетителей пока невелика, но международное направление развиваем, в том числе в рамках плановой работы по продвижению курорта за рубежом. Например, в этом году показали возможности отдыха в Шерегеше блогерам из Китая»,— добавляет Алексей Стоянов.

Традиционно значительную часть турпотока Республики Алтай формируют соседи по округу. Сюда едут в первую очередь из Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края. Это, как правило, автомобильные поездки и путешествия на несколько дней. Параллельно расширяется география дальних поездок. Стабильный интерес демонстрируют туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, регионов Урала и Центральной России. «Именно здесь мы видим один из резервов дальнейшего роста,— отмечают в республиканском минэкономразвития.— Расширение прямого авиасообщения позволяет региону работать с аудиторией, для которой автомобильная поездка в Республику Алтай является слишком длительной и сложной. Развивается и въездной туризм. Мы видим перспективу в том, чтобы Республика Алтай постепенно переходила от модели преимущественно регионального туристического направления к круглогодичной дестинации федерального и международного масштаба».

Основу туристического потока в Иркутскую область составляют путешественники из российских регионов. Значительная часть гостей прибывает из субъектов СФО, прежде всего благодаря территориальной близости и возможности совершать поездки различной продолжительности. «Одновременно растет интерес со стороны туристов из других регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, центральные и дальневосточные субъекты. Иностранный поток также демонстрирует положительную динамику. Наиболее заметную долю за первое полугодие, как и годом ранее, составили гости из Китая»,— отмечает Евгения Николаева.

Транспортная доступность

Актуальной остается для сибирских регионов проблема транспортной доступности, отмечали эксперты на совместном заседании совета при полпреде президента РФ в СФО Анатолии Серышеве и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», добавляя, что для Сибири стратегически важно налаженное авиасообщение. Для поддержания этой налаженности нужны и новые аэропорты, и аэровокзалы, а также модернизация уже существующих. Например, в начале 2026 года новый пассажирский терминал появился в аэропорту Новокузнецка, который служит воздушными воротами курорта Шерегеш. Из крупных реализуемых проектов нужно отметить реконструкцию новосибирского аэропорта «Толмачево», где, по данным ФКУ «Ространсмодернизация», обустроено новое бетонное покрытие рулежных дорожек, прокладываются инженерные сети, устанавливается оборудование для управления движением самолетов, строится система отвода дождевой воды и новое здание аварийно-спасательной станции. Завершить работы планируется к концу 2027 года. В результате пропускная способность крупнейшего аэропорта Сибири позволит обслуживать более 12 млн пассажиров в год.

В августе текущего года Минтранс РФ одобрил проект строительства второй взлетно-посадочной полосы длиной 3100 метров в аэропорту Красноярска. По данным краевого минтранса, действующая полоса эксплуатируется с 1980 года, ее срок истекает в 2028-м, а реконструкция без остановки аэропорта невозможна. Новая полоса позволит принимать больше самолетов без ограничений, привлечь новых перевозчиков и в целом нарастить маршрутную сеть. Сейчас аэропорт обслуживает 4,3 млн пассажиров в год по 84 направлениям.

Маршрутная авиасеть Сибири расширяется благодаря федеральным и региональным субсидиям. В 2025 году из федерального бюджета поддержку получили 133 межрегиональных маршрута Сибири, по которым перевезли более 1,6 миллиона пассажиров. В число воздушных маршрутов с господдержкой сегодня входят значимые для туристов линии Горно-Алтайск — Омск и Новокузнецк — Иркутск, открытая в этом году линия Томск — Иркутск, а также появившиеся в сентябре текущего года новые маршруты из Новосибирска в Нерюнгри и Кызыл, из Иркутска в Братск и Нерюнгри.

Вероника Сенцова