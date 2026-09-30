Сибирь поправляет внешний вид

Города Сибири все больше внимания уделяют благоустройству своих территорий и развитию инфраструктуры. На это нацелены федеральные программы и, в первую очередь, проект «Формирование комфортной городской среды», по реализации которого Сибирский федеральный округ относится к лидерам в России. В некоторых городах пытаются строить крупные общественные пространства, используя для этого территории вдоль рек, озер и даже болот, а также организовывая протяженные пешеходные маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественные пространства Красноярска модернизируются с созданием непрерывных маршрутов, например, единого пешеходно-велосипедного кольца с включением набережных Енисея и Качи

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Общественные пространства Красноярска модернизируются с созданием непрерывных маршрутов, например, единого пешеходно-велосипедного кольца с включением набережных Енисея и Качи

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На базе кодекса и проекта

Законодательной основой развития территорий в России сегодня выступает Градостроительный кодекс РФ, который относит к этой деятельности не только строительство, но и благоустройство. Его цель кодекс обозначает как «обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан». Как отмечает доцент кафедры архитектуры Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств Игорь Поповский, «Градостроительный кодекс требует обязательного исполнения общих, матричных положений, которые на уровне местного самоуправления конкретизируются в правилах землепользования и застройки», а последние разрабатываются и утверждаются в каждом городе.

Степень развития городов в сфере благоустройства можно оценить по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который на конкурсной основе поддерживает местные инфраструктурные инициативы. В мае 2026 года, сообщая о результатах исполнения этого проекта в городах Сибири, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из лидеров по числу реализованных проектов: с 2019 года благоустроено 10,9 тыс. территорий, в том числе 4,5 тыс. общественных пространств и 6,4 тыс. дворов. 102 проекта в округе признаны победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. За последние полтора года в СФО приведено в порядок 978 пространств, реализован 31 проект-победитель всероссийского конкурса. «Важно, что такие пространства не только делают города привлекательнее, но и стимулируют предпринимательскую активность, создаются новые рабочие места, улучшается инвестиционный климат регионов»,— подчеркнул вице-премьер.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, говоря о достигнутых в этой сфере результатах, отметил активное вовлечение сибиряков в этот процесс через участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. «Каждый житель может повлиять на то, каким станет его город»,— отметил господин Файзуллин. В качестве примеров успеха он указал на несколько проектов сибирских городов — победителей всероссийского конкурса: «Динопарк» в Шарыпово (Красноярский край), «Парк металлургов» в Гурьевске (Кемеровская область), набережную в Рубцовске (Алтайский край), территорию отдыха в Северске (Томская область).

Представители строительной сферы отмечают климатическую специфику территории, резко континентальный климат с продолжительной зимой и сезонными перепадами температур по всей Сибири, что необходимо учитывать и при проектировании, и при эксплуатации объектов благоустройства. Еще одна климатическая особенность — сравнительно короткий строительный сезон. Поэтому, говорит девелопер Виктор Акимов, любые задержки на стадии проектирования, согласований и закупок могут привести к заморозке работ. Он указывает также на то, что многие сибирские города формировались вокруг промышленных объектов и сегодня имеют значительный объем накопленных инфраструктурных проблем, поэтому разбивка нового парка зачастую требует параллельной модернизации инженерных сетей и прилегающей территории. Сложность заключается еще и в том, что благоустройство общественных пространств сибирских городов часто проводилось разрозненно и хаотично. Это привело к тому, что сейчас перед местными властями и девелоперами стоит задача по «сборке» благоустроенных территорий в единую городскую среду. Виктор Акимов считает, что «при проектировании общественных пространств в Сибири проект должен представлять собой не просто красивую территорию, а устойчивую городскую инфраструктуру, рассчитанную на конкретный климат, понятную экономику эксплуатации и долгий жизненный цикл».

Примерный Омск

Столица самого западного региона СФО в 2024 году показала, по оценке Минстроя России, пример лучшей практики благоустройства, завершив реконструкцию территории Городского сада Омска. В результате сад стал не только комфортным пространством в центре города, но и площадкой для проведения массовых мероприятий. По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Михаила Горчакова, в 2024 году были благоустроены аллеи Александра и Владимира Сазоновых, парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, часть набережной Тухачевского. В 2025 году список благоустроенных общественных пространств пополнился первой очередью пляжа «Центральный-2», пешеходной аллеей в Советском административном округе и сквером имени Борцов Революции. В этом году в Омске завершены работы над второй очередью пляжа «Центральный-2» и набережной Тухачевского, благоустройство площади Бухгольца, реконструкция набережной Омской крепости. Планами на 2027 год предусмотрено благоустройство сквера имени Анатолия Константиновича Серова.

«Территории для благоустройства в рамках программы “Формирование комфортной городской среды” выбираются путем общественного голосования. Это голосование носит рейтинговый характер, а реализация проектов благоустройства осуществляется в год, следующий после подведения итогов»,— отмечает господин Горчаков. Он не скрывает, что достигнутые в деле обновления городской среды результаты стали возможными и благодаря меценатам, неравнодушным к тому, как выглядят город и регион.

Болото пошло на пользу

Значительные территории Томской области находятся под болотами и торфяниками — более полутора тысяч таких болот занимают около 30% площадей всего региона. В ЗАТО Северск эту особенность удалось превратить в благоустроенную достопримечательность. Благодаря победе в конкурсе проектов создания комфортной городской среды здесь была создана «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке». У очищенного водоема созданы «болотный сад» и экотропа, выстроена площадка для юных натуралистов, установлены деревянные настилы и малые архитектурные формы.

В целом же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе создано и отремонтировано 366 общественных пространств на общую сумму 11,8 млрд руб., сообщила на всероссийском совещании Совета контрольно-счетных органов 23 сентября председатель контрольно-счетной палаты Томской области Ирина Жалонкина. Она отметила, что проект для малых городов позволил региону привлечь на это свыше 700 млн руб. из федерального бюджета.

В этом году в Томской области запланировано благоустройство 43 общественных пространств в 20 муниципалитетах. При этом в середине года департамент строительства региона объявил, что в связи с экономией по результатам конкурсных процедур появилась возможность дополнительно благоустроить еще 12 общественных пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При благоустройстве в Сибири приходится учитывать резко континентальный климат и, соответственно, короткий строительный сезон

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ При благоустройстве в Сибири приходится учитывать резко континентальный климат и, соответственно, короткий строительный сезон

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На окраинах, как в центре

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в качестве стратегической задачи развития города обозначил не только сохранение статуса «третьего города страны», но и становление его как ядра Сибири — центра, комфортного и притягательного для жизни и привлекательного для туристов. Как сообщили в мэрии, общим принципом преобразований является концепция «Город без окраин», то есть равномерное и сбалансированное развитие городского пространства во всех районах, создание комфортных условий для проживания независимо от удаленности от центра.

Реализация таких замыслов проводится в соответствии с генеральным планом города, который в числе прочего предполагает расширение скверов и развитие пешеходных зон в центре, включая ул. Ленина на участке от площади Ленина до ул. Урицкого. А основным инструментом градостроительной политики стало комплексное развитие территорий. «Городские правила застройки и землепользования в части механизмов комплексного развития территорий (КРТ) можно корректировать для того, чтобы застройщики более активно способствовали формированию общественных пространств»,— замечает по этому поводу Игорь Поповский.

«Концепция развития собственно общественных пространств Новосибирска строится на формировании водно-зеленого каркаса. А диспропорция озеленения между центром и периферией города устраняется через концепцию дисперсных парков: в центре озеленение наращивается за счет уличных насаждений (проект “10 тысяч деревьев”), создания “карманных” парков, пешеходных улиц и интеграции зелени в архитектуру — зеленых стен и крыш. Вдоль долин малых рек создаются линейные парки»,— рассказали в мэрии. За четыре года Новосибирск получил порядка 25 новых или капитально обновленных зеленых зон — от небольших скверов до первого в России затапливаемого ландшафтного парка «Каменка». Наиболее сложным перспективным проектом является создание парковой территории «Усть-Тула» между парками «Арена» и «Бугринская роща» в месте слияния Оби и Тулы.

В мэрии не скрывают, что потребности города объективно превышают текущие возможности финансирования. Это приводит к необходимости поэтапной реализации и перераспределения средств между приоритетными объектами.

Аналогичные инициативы проявляются и в других городах Новосибирской области. Например, в Бердске, отметившем в 2026 году свое 310-летие, запланировано благоустройство парка у городского роддома «Мое Солнышко», посвященного семье, материнству, любви к детям.

Обновление к юбилею

«В настоящее время большинство инфраструктурных и благоустроительных проектов реализуется в Красноярске в рамках подготовки к предстоящему в 2028 году 400-летию основания города»,— отметила заместитель главы города Светлана Скрипальщикова. По информации, предоставленной профильными департаментами администрации Красноярска, общественные пространства и уличная инфраструктура города модернизируются и обустраиваются с применением комплексного подхода и этапности. Это позволяет преображать не конкретные объекты, а создавать единые, непрерывные пешеходные, велосипедные и прогулочные маршруты, которые соединяют между собой не только кварталы, но и целые районы. Перед проектированием общественных пространств проводятся исследования, опросы населения, изучаются сложившиеся маршруты, потребности и пожелания горожан, а также история того или иного места.

Пример такого подхода — создание единого пешеходно-велосипедного кольца с включением набережных Енисея и Качи, а также улиц исторического центра. При этом ранее обустроенные исторические, туристические и природные достопримечательности (национальный парк «Столбы», Караульная гора, Сопка, парк флоры и фауны «Роев ручей», исторический центр, «Татышев-парк», набережные Енисея, малых рек и озер в микрорайонах) обеспечиваются инфраструктурой для удобного подхода и подъезда на личном или общественном транспорте, прогулок, развлекательных и экскурсионных маршрутов, в том числе для маломобильных посетителей.

«Красноярск по благоустройству пока лучше Новосибирска идет, хотя и Новосибирск сегодня стал заметно больше работать в этой области»,— оценивает Игорь Поповский деятельность красноярских властей по совершенствованию городской среды. Ирек Файзуллин отметил сразу два интересных проекта в других красноярских городах: «Динопарк», объединяющий науку, развлечения и семейный отдых на основе палеонтологических открытий, в Шарыпово, и набережную «Кан-Перевоз» в Канске с амфитеатром, площадкой для йоги, речным фонтаном, понтонным модулем и мемориальной стелой героям Великой Отечественной войны.

Разнообразие замыслов

Города сибирских регионов демонстрируют разнообразие подходов к решению проблем благоустройства. Так, в Рубцовске (Алтайский край) на правом берегу реки Алей открыли «летящую тропу», павильон, детские и спортивные площадки, установили освещение, объединили территорию с пешеходным мостом. В Барнауле за прошедший год удалось благоустроить 27 дворовых и три общественные территории: парк «Юбилейный» и две зеленые зоны. В целом же в крае в 2025 году были благоустроены 133 общественные и дворовые территории в 41 муниципалитете.

В Кузбассе при обновлении «Парка металлургов» в Гурьевске обустроили зоны для отдыха с шахматными столами, зоны активного и семейного досуга, лыжероллерные дорожки, спортплощадки, перголы, ротонды, летний кинотеатр. Председатель новокузнецкого отделения Союза архитекторов России Роман Дрожжин указывает на такие крупные проекты, реализованные в Новокузнецке, как Площадь защитников Донбасса и памятник великому русскому полководцу Михаилу Кутузову, открытые в июле 2024 и в октябре 2025 года. В текущем году, по его данным, завершается строительство части набережной реки Абы в рамках проекта комплексного развития территории «Макеевская».

В Кемерове, по данным мэра Дмитрия Анисимова, одним из главных проектов городского благоустройства стало строительство набережной реки Искитимки. «Каждый новый участок набережной — это новый фрагмент нашего большого пешеходного маршрута, контуры которого мы постепенно очерчиваем на карте столицы Кузбасса»,— рассказал глава города. Всего же, по сведениям городской администрации, в 2026 году планируется выполнить благоустройство 14 общественных пространств, в том числе бульвара, шести скверов и пяти пешеходных тротуаров.

Иркутск по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивает семь общественных пространств в различных локациях. В их числе «Сарафанов городок» в Каштаковской роще, Падь Долгая, «Сквер Будущего» и сквер имени Ю. А. Ножикова, парк отдыха «Караси», а также экотропа на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань».

Председатель иркутской областной организации Союза архитекторов России Руслан Хотулев напоминает, что генплан Иркутска закрепляет концепцию пространственного развития «Архипелаг Иркутск», согласно которой город не представляет собой единого организма, взаимосвязанного и взаимодействующего, и скорее напоминает совокупность отдельностей по архитектурно-планировочной структуре и транспортной связности. По этой концепции идет развитие не единого города, а «шести», каждого со своей программой. В дальнейшем предполагается перейти к «трем городам», создав новые центры притяжения и активности, и окончательно — к «одному», функционально насыщенному, транспортно связному, рекреационно открытому и повсеместно качественно преображенному городу.

Игорь Степанов