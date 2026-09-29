Премьер-министром Марокко впервые стала женщина

Фатима Эз-Захра эль-Мансури, национальный координатор руководства Партии подлинности и современности (Parti Authenticite et Modernite, PAM), назначена новым премьер-министром Марокко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте короля Мохаммеда VI. Госпожа эль-Мансури стала первой женщиной во главе правительства страны и второй в арабском мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Интрига с назначением нового премьер-министра страны сохранялась до последнего момента. PAM заняла первое место на прошедших 23 сентября парламентских выборах в стране, а в соответствии с конституцией именно представителя партии-победителя король должен был назначить новым премьер-министром страны. Однако в конституции не сказано, что премьер-министром должен быть именно лидер партии. Кроме того, руководство PAM коллективное. Кроме госпожи эль-Мансури в него входят еще два человека.

В прежнем правительстве страны госпожа эль-Мансури занимала пост министра территориального планирования и городской политики, а до этого была мэром четвертого по величине города страны — Марракеша.

Первой женщиной—главой правительства в арабской стране стала Наджла Буден, которая была назначена премьер-министром Туниса в октябре 2021 года и проработала на этом посту до 2023 года.

Андрей Келекеев