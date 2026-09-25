Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Марокко

Новым премьер-министром Марокко может стать Фаузи Лекжаа — председатель Королевской марокканской футбольной федерации. Он состоит в Партии подлинности и современности, которая заняла первое место на прошедших 23 сентября парламентских выборах. Назначение Лекжаа было бы кстати, учитывая, что в 2030 году королевство вместе с Испанией и Португалией примет следующий чемпионат мира по футболу. Но он не единственный кандидат, а решение, кому именно поручить сформировать правительство, остается за королем Марокко Мухаммедом VI.

По итогам состоявшегося 23 сентября голосования больше всего мест в Палате представителей, нижней палате парламента, получила Партия подлинности и современности (PAM). По предварительным данным МВД, ее депутаты займут 97 из 395 кресел. Еще 66 и 65 мест получили Национальное объединение независимых и партия «Истикляль» соответственно. Обе политические силы входят в правящую коалицию. Вместе это дает им устойчивое большинство и возможность сформировать правительство, если партии смогут договориться.

Однако кто именно станет премьер-министром, зависит от короля Мухаммеда VI. Когда Конституционный суд королевства объявит результаты официально, король, согласно конституции, сможет поручить формирование правительства политику из партии-победителя.

Подробнее — в материале «Чемпионату мира ищут правительство».