Мосгорсуд решил разобраться в деле основателя ChronoPay Павла Врублевского

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский получил десятилетний срок в том числе за то, что пятилетняя девочка расплатилась за одежду для виртуальной куклы карточкой своей матери, выяснил “Ъ”. Настаивающая на незаконности осуждения бизнесмена за некоторые преступления, в том числе хищение 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка, защита обжаловала приговор в Мосгорсуде. Тот решил вызвать на процесс отца ребенка, чтобы разобраться в ситуации.

Перед началом процесса 29 сентября в апелляции Павел Врублевский, сидящий в «Кремлевском централе», обсуждал по видео-конференц-связи с находящимся в «Бутырке» другим фигурантом, программистом Матвеем Ведяшкиным, интеграцию современных технологий в тюремную реальность. «Мы первые заключенные на планете Земля, которые задумались о включении чата GPT во "ФСИН-письмо"»,— восторгался создатель ChronoPay.

В ходе слушания, которое стартовало в апелляции, защита просила отменить приговор Хамовнического райсуда Москвы. 27 октября 2025 года он признал гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, сотрудника этой компании Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина, а также «фактического руководителя» ООО «Вангуд» Анну Акимову виновными в мошенничестве в составе организованной группы, краже, легализации преступных доходов, также в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 400 млн руб. (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). Адвокаты осужденных утверждают, что по ряду статьей вина фигурантов не была доказана, а кража и вовсе была вменена излишне. Вокруг нее в Мосгорсуде и разгорелись настоящие баталии.

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