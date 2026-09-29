Это вам не игрушки

Как стало известно “Ъ”, основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский получил десятилетний срок в том числе за то, что пятилетняя девочка расплатилась за одежду для виртуальной куклы карточкой своей матери. Настаивающая на незаконности осуждения бизнесмена за некоторые преступления, в том числе хищение 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка, защита обжаловала приговор в Мосгорсуде. Тот решил вызвать на процесс отца ребенка, чтобы разобраться в ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Врублевский поставил под сомнение показания свидетелей по его делу

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Павел Врублевский поставил под сомнение показания свидетелей по его делу

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Перед началом процесса 29 сентября в апелляции Павел Врублевский, сидящий в «Кремлевском централе», обсуждал по видео-конференц-связи с находящимся в «Бутырке» другим фигурантом, программистом Матвеем Ведяшкиным, интеграцию современных технологий в тюремную реальность.

«Мы первые заключенные на планете Земля, которые задумались о включении чата GPT во "ФСИН-письмо"»,— восторгался создатель ChronoPay.

В ходе слушания, которое стартовало в апелляции, защита просила отменить приговор Хамовнического райсуда Москвы. 27 октября 2025 года он признал гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, сотрудника этой компании Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина, а также «фактического руководителя» ООО «Вангуд» Анну Акимову виновными в мошенничестве в составе организованной группы, краже, легализации преступных доходов, также в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 400 млн руб. (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). Адвокаты осужденных утверждают, что по ряду статьей вина фигурантов не была доказана, а кража и вовсе была вменена излишне. Вокруг нее в Мосгорсуде и разгорелись настоящие баталии.

Как ранее писал “Ъ”, господину Врублевскому вменяют хищение у 37 клиентов Сбербанка 535 тыс. руб. с помощью сайтов, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Действия в отношении 29 потерпевших следствие трактовало как мошенничество, а в отношении еще восьми — как кражу, указывая, что данные банковских карт последних были похищены. Фигуранты причастность к аферам отрицают.

В апелляции защитники осужденных заявили, что из 37 потерпевших в суде были допрошены только пятеро.

Некоторые из них даже не обращались в правоохранительные органы, которые их разыскали сами. Кроме того, по мнению адвокатов Павла Врублевского, следствие «искусственно» разделило обвинения на «мошенничество» и «кражу», каждое из которых предполагает до десяти лет. Защитники утверждали, что списание денег у пострадавших было невозможно без СМС-верификации, с помощью которой владелец карты дает согласие на проведение операции. Доступа к ней подсудимые не имели.

По ходатайству представителя прокуратуры в Мосгорсуде были оглашены показания троих свидетелей, двое из которых не были допрошены в районном суде, а показания одного ранее не зачитывались в процессе. Среди них оказался мужчина, рассказавший, что с женой и тремя детьми он проживает в Волгоградской области. Со слов своих детей он узнал, что в 2020 году его младшая пятилетняя дочь зашла с мобильного телефона мамы на некий сайт, чтобы получить одеяние виртуальной куклы, для чего без спроса взяла и ввела данные ее банковской карты. С нее списали 9019 руб., однако «улучшить куклу не удалось». По словам свидетеля, после случившегося супруга позвонила в банк, и тот заблокировала карту. Именно женщину следствие и признало по делу потерпевшей.

Сам господин Врублевский и его адвокаты против оглашения показаний свидетелей в апелляции возражали, ссылаясь, в частности, на то, что они не явились в райсуд и «не дело апелляции восполнять пробелы судебного следствия таким образом». «Сильно против» оглашения именно показаний отца девочки был и главный фигурант. «Этих супругов нужно вообще исключать из числа потерпевших»,— заявил господин Врублевский, пояснив почему. «Рассказ потерпевших не соответствует действительности, так как эти трансакции проходили в течение двух дней, а пятилетний ребенок не умеет вбивать коды в телефон!» — сказал бизнесмен, настаивавший на личном допросе в суде родителей девочки, мать которой, по его мнению, «попала в число потерпевших» незаконно. «Как это и почему произошло, и идиоту понятно, извините за прямоту!» — обратился он к судьям.

«Когда следователи оформляли потерпевших, они не обратили внимания на возраст дочери того, кто совершал операции с банковской картой. Ну дочь и дочь. А ей пять лет!» — возмутился осужденный, поставивший под сомнение версию о том, что манипуляции с банковской картой осуществлял ребенок.

Он и другие фигуранты ходатайствовали о вызове в суд и допросе в апелляции трех свидетелей, в том числе и отца девочки, чтобы тот, в частности, прояснил ряд важных моментов. Посовещавшись, тройка судей просьбу удовлетворила.

Адвокат господина Врублевского Полина Власюк сообщила “Ъ”, что в ходе процесса защита представила полученные из Сбербанка данные, согласно которым во многих случаях для одобрения операции списания денег у клиентов вводились цифры из СМС. «Это опровергает показания ряда потерпевших на следствии о том, что они никакие коды не вводили, а реквизиты их карт были похищены»,— сказала защитник. Она полагает, что люди поступили так, опасаясь, что в противном случае «никто ничего им возвращать не будет». Между тем, по словам адвоката, «не соответствующие действительности показания» позволили вменить фигурантам кражу, которая предполагает тайное хищение имущества. Это увеличило их наказание вдвое. Она выразила надежду, что допрос потерпевших, на очных ставках с которыми настаивали фигуранты, позволит «установить истину по делу».

Мария Локотецкая