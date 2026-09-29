ЦИК распределил вакантные депутатские места в порядке очередности
Центризбирком завершил распределение мандатов между участниками выборов в Госдуму. Чтобы соблюсти все положенные формальности, комиссии пришлось провести 29 сентября восемь заседаний подряд. При этом ЛДПР оказалась единственной из преодолевших пятипроцентный барьер партий, в составе списка которой от завоеванного мандата не отказался никто. А вот в «Единой России» депутатские корочки передавали с рук на руки не менее шести раз: от мандатов отказались более полусотни единороссов, избранных по списку.
Как напомнил в начале заседания Центризбиркома (ЦИК) его зампред Николай Булаев, 25 сентября комиссия установила итоги выборов и в течение трех дней после этого избранные кандидаты должны были представить в ЦИК необходимые для регистрации документы. Теперь же у комиссии есть все основания зарегистрировать тех, кто такой пакет документов представил. После этого председатель ЦИКа Элла Памфилова в торжественной обстановке вручила удостоверения представителям всех пяти прошедших в Госдуму партий.
Первым «корочки» получал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил собравшимся, что для него это удостоверение депутата является уже девятым по счету, а первое он принял еще из рук генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. После этого коммунист переключился на впечатления от прошедшей накануне встречи президента с руководителями пяти думских партий. Элла Памфилова тоже встречалась в этот день с главой государства, но «обеспокоенность» у всех общая, заявил господин Зюганов: как сплотить общество и обеспечить победу. При этом он по-прежнему возмущен крайне низким результатом КПРФ в Дагестане и Ингушетии (на что жаловался и на прошлом заседании ЦИКа): «Я не знаю, кто выдумал эти проценты, но они ничего общего не имеют с реальной обстановкой!» Но в целом, конечно, главная задача — всем работать на победу и победить, заключил Геннадий Зюганов.
От «Единой России» за удостоверениями пришли начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Заметно волнуясь, господин Головин поблагодарил избирателей от имени всех ветеранов и напомнил, что в новый созыв Госдумы прошли около 50 участников СВО. Он также выразил благодарность ЦИКу за «все возможные способы для предоставления возможностей каждому гражданину РФ выполнить свое гражданское право, проголосовать и утвердить курс партии, утвердить курс верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина». И по-военному решительно заверил, что «общими усилиями всех партий мы всех победим».
Подробнее — в материале «Кандидаты ушли в отказ».
Вакантный мандат по партийному списку передавался следующему кандидату, а при его отказе процедура запускалась заново. В октябре 2021 года ЦИК распределял мандаты, от которых отказались уже не первоначальные избранники, а кандидаты, получившие места после первых отказов; только за одно заседание таким образом распределили еще 12 мандатов.
Получивший мандат кандидат имел пять дней, чтобы письменно отказаться от него либо подтвердить сложение обязанностей, несовместимых со статусом депутата. Поэтому серия отказов превращалась в несколько последовательных раундов передачи мандатов, а не в одно решение комиссии.
Решение о том, кому из партийного списка предложить освободившееся место, принимает партия, тогда как ЦИК контролирует соблюдение процедуры и не оценивает обоснованность партийного выбора. Всего по итогам выборов 2021 года от мандатов отказались 88 избранных депутатов, в том числе 82 представителя «Единой России».