ЦИК распределил вакантные депутатские места в порядке очередности

Центризбирком завершил распределение мандатов между участниками выборов в Госдуму. Чтобы соблюсти все положенные формальности, комиссии пришлось провести 29 сентября восемь заседаний подряд. При этом ЛДПР оказалась единственной из преодолевших пятипроцентный барьер партий, в составе списка которой от завоеванного мандата не отказался никто. А вот в «Единой России» депутатские корочки передавали с рук на руки не менее шести раз: от мандатов отказались более полусотни единороссов, избранных по списку.

Как напомнил в начале заседания Центризбиркома (ЦИК) его зампред Николай Булаев, 25 сентября комиссия установила итоги выборов и в течение трех дней после этого избранные кандидаты должны были представить в ЦИК необходимые для регистрации документы. Теперь же у комиссии есть все основания зарегистрировать тех, кто такой пакет документов представил. После этого председатель ЦИКа Элла Памфилова в торжественной обстановке вручила удостоверения представителям всех пяти прошедших в Госдуму партий.

Первым «корочки» получал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил собравшимся, что для него это удостоверение депутата является уже девятым по счету, а первое он принял еще из рук генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. После этого коммунист переключился на впечатления от прошедшей накануне встречи президента с руководителями пяти думских партий. Элла Памфилова тоже встречалась в этот день с главой государства, но «обеспокоенность» у всех общая, заявил господин Зюганов: как сплотить общество и обеспечить победу. При этом он по-прежнему возмущен крайне низким результатом КПРФ в Дагестане и Ингушетии (на что жаловался и на прошлом заседании ЦИКа): «Я не знаю, кто выдумал эти проценты, но они ничего общего не имеют с реальной обстановкой!» Но в целом, конечно, главная задача — всем работать на победу и победить, заключил Геннадий Зюганов.

От «Единой России» за удостоверениями пришли начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Заметно волнуясь, господин Головин поблагодарил избирателей от имени всех ветеранов и напомнил, что в новый созыв Госдумы прошли около 50 участников СВО. Он также выразил благодарность ЦИКу за «все возможные способы для предоставления возможностей каждому гражданину РФ выполнить свое гражданское право, проголосовать и утвердить курс партии, утвердить курс верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина». И по-военному решительно заверил, что «общими усилиями всех партий мы всех победим».

Подробнее — в материале «Кандидаты ушли в отказ».