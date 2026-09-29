Токаев назвал Путина наиболее приемлемым для Европы президентом России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал президента России Владимира Путина выдающимся государственным деятелем. По мнению господина Токаева, Владимир Путин — наиболее приемлемый для Центральной Азии, Европы и всего мира президент России.

«Я знаю его (Владимира Путина.— “Ъ”) очень хорошо, и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед этой страной»,— сказал Касым-Жомарт Токаев (трансляция велась на YouTube-канале APT).

Касым-Жомарт Токаев призвал к заморозке военных действий на Украине и переходу к процессу переговоров. Он подчеркнул, что все руководители стран, в том числе Владимир Путин, выступают за прекращение боевых действий на Украине.