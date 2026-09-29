Токаев назвал Путина наиболее приемлемым для Европы президентом России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал президента России Владимира Путина выдающимся государственным деятелем. По мнению господина Токаева, Владимир Путин — наиболее приемлемый для Центральной Азии, Европы и всего мира президент России.
«Я знаю его (Владимира Путина.— “Ъ”) очень хорошо, и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед этой страной»,— сказал Касым-Жомарт Токаев (трансляция велась на YouTube-канале APT).
Касым-Жомарт Токаев призвал к заморозке военных действий на Украине и переходу к процессу переговоров. Он подчеркнул, что все руководители стран, в том числе Владимир Путин, выступают за прекращение боевых действий на Украине.
Для позиции Казахстана по Украине важен не только политический комплимент Владимиру Путину, но и предлагаемый способ урегулирования: переговоры после прекращения активных боевых действий. В январе 2025 года Токаев говорил, что Казахстан выступает за переговоры как путь к миру, а в июле 2026 года предлагал заморозить конфликт и вернуться к формату «стамбульской встречи 2.0» под гарантии ведущих мировых держав.
Такой подход Астана формулирует на фоне тесных отношений с Москвой. В ноябре 2024 года Токаев называл российско-казахстанское стратегическое партнерство и союзничество основанными на исторических и культурных связях, общности интересов и политическом диалоге; в ноябре 2025 года он говорил о выводе этих отношений на новый уровень.
Предложение о заморозке сталкивается с публично заявленной позицией российской стороны: в июле 2026 года Дмитрий Песков говорил, что заморозка невозможна с учетом позиции Киева, а Москва будет добиваться своих целей. Поэтому призыв Токаева означает продвижение переговорного сценария, для которого требуется согласие сторон и международные гарантии, упомянутые в его предложении.