Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

Проработка возможной встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) еще не началась. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил «Вестям».

«Очевидно, будет наше участие (в саммите.— "Ъ")»,— сказал Юрий Ушаков. Если мероприятие посетит Дональд Трамп, то председатель КНР Си Цзиньпин «наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», добавил он.

Саммит пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь в Китае. Дональд Трамп принял приглашение Си Цзиньпина приехать на мероприятие. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил трехстороннюю встречу лидеров государств на саммите АТЭС. Он подтвердил договоренность о встрече Владимира Путина с Си Цзиньпином в Китае, но отметил, что решений по возможным двусторонним или трехсторонним переговорам с участием Дональда Трампа пока нет.