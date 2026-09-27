Песков допустил встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС
В Кремле исходят из того, что Владимир Путин будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».
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«Исходим из того, что президент Путин тоже поедет на саммит АТЭС», — сказал он.
Он добавил, что «это будет хорошая возможность» главам России, Китая и США «на полях саммита пересечься». На данный момент нет решений по возможным двусторонним или трехсторонним переговорам, добавил представитель Кремля. При этом он отметил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин уже «договорились о том, что в Китае они встретятся».
Что касается саммита G20 в Майами, на этот счет решений о поездке Владимира Путина пока не принималось. При обсуждении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства, пояснил господин Песков.
Формат возможного контакта будет зависеть не только от готовности лидеров, но и от решения хозяев саммита: проведение переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в трехстороннем формате во многом определяется организацией встречи китайской стороной. Одновременно у Владимира Путина и Си Цзиньпина запланированы обстоятельные двусторонние переговоры, которым потребуется отдельное время, поэтому сама возможность пересечения лидеров еще не означает согласованной трехсторонней встречи.
Предыдущая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина 31 августа 2026 года включала обсуждение двусторонних отношений, безвизового режима и конфликта на Украине. На саммитах АТЭС именно встречи лидеров на полях обычно привлекают основное внимание, отодвигая общую повестку форума на второй план.