Песков допустил встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

В Кремле исходят из того, что Владимир Путин будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Исходим из того, что президент Путин тоже поедет на саммит АТЭС», — сказал он.

Он добавил, что «это будет хорошая возможность» главам России, Китая и США «на полях саммита пересечься». На данный момент нет решений по возможным двусторонним или трехсторонним переговорам, добавил представитель Кремля. При этом он отметил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин уже «договорились о том, что в Китае они встретятся».

Что касается саммита G20 в Майами, на этот счет решений о поездке Владимира Путина пока не принималось. При обсуждении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства, пояснил господин Песков.