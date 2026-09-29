Минобороны России отчиталось об ударе по судну с грузом для ВСУ в Черном море
Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Судно перевозило военный груз для вооруженных сил Украины, указано в сообщении ведомства.
В ночь на 29 сентября российские военнослужащие ударили по локомотивному депо, а также центрам обработки данных «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве, сообщало российское Минобороны.
Для судов, следующих через Черное море в украинские порты, риск связан не только с перевозимым грузом: 19 июля 2023 года Минобороны России заявило, что будет рассматривать такие суда как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения. В тот же день ведомство сообщило о временно опасных для судоходства районах в северо-западной части международных вод Черного моря, что создает ограничения для движения на этом направлении.
Похожий эпизод уже фиксировался 23 сентября 2026 года: Минобороны России сообщало о поражении в Черном море сухогруза, доставлявшего в Одессу грузы военного назначения. В совокупности с объявленным ранее режимом опасности это означает, что перевозки в украинские порты проходят в условиях риска ударов и ограничений для судов, которые российская сторона связывает с военными поставками.