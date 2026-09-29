Минобороны России отчиталось об ударе по судну с грузом для ВСУ в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для судов, следующих через Черное море в украинские порты, риск связан не только с перевозимым грузом: 19 июля 2023 года Минобороны России заявило, что будет рассматривать такие суда как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения. В тот же день ведомство сообщило о временно опасных для судоходства районах в северо-западной части международных вод Черного моря, что создает ограничения для движения на этом направлении.

Похожий эпизод уже фиксировался 23 сентября 2026 года: Минобороны России сообщало о поражении в Черном море сухогруза, доставлявшего в Одессу грузы военного назначения. В совокупности с объявленным ранее режимом опасности это означает, что перевозки в украинские порты проходят в условиях риска ударов и ограничений для судов, которые российская сторона связывает с военными поставками.