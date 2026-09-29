Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира в Ханчжоу

Даниил Медведев стал победителем AITO Hangzhou Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн. Ключом к его победе в финале над Андреем Рублевым стала блестящая подача. Выполнив 23 эйса, новоиспеченный чемпион завоевал свой 3-й в этом году и 24-й за карьеру титул, закрепился на 6-м месте в основном рейтинге АТР и на 8-м месте в классификации по очкам, набранным с начала сезона.

Финал в Ханчжоу стал десятым официальным матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева. Все девять предыдущих встреч проходили на харде, и, судя по статистике, Медведев выглядел явным фаворитом. Четыре сета, взятые Рублевым у своего друга, приходились на два матча, выигранные им в полуфинале «мастерса» в Цинциннати в 2021 году и на групповом этапе итогового турнира в Турине в 2022 году. В остальных семи случаях Медведев побеждал крестного отца своей старшей дочери Алисы практически без вариантов, лишь однажды доведя дело до тай-брейка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эйсы для крестного отца»