Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Эйсы для крестного отца

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира в Ханчжоу

Победителем AITO Hangzhou Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, стал Даниил Медведев. Ключом к его победе в финале над Андреем Рублевым стала блестящая подача. Выполнив 23 эйса, новоиспеченный чемпион завоевал свой 3-й в этом году и 24-й за карьеру титул, закрепился на 6-м месте в основном рейтинге АТР и на 8-м месте в классификации по очкам, набранным с начала сезона.

Обыграв Андрея Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу, Даниил Медведев (на фото) завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул

Обыграв Андрея Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу, Даниил Медведев (на фото) завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул

Фото: China OUT

Обыграв Андрея Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу, Даниил Медведев (на фото) завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул

Фото: China OUT

Финал в Ханчжоу стал десятым официальным матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева. Все девять предыдущих встреч проходили на харде, и, судя по статистике, Медведев выглядел явным фаворитом. Четыре сета, взятые Рублевым у своего друга, приходились на два матча, выигранные им в полуфинале «мастерса» в Цинциннати в 2021 году и на групповом этапе итогового турнира в Турине в 2022 году. В остальных семи случаях Медведев побеждал крестного отца своей старшей дочери Алисы практически без вариантов, лишь однажды доведя дело до тай-брейка.

Ничего удивительного в этом не было.

Тягучий медведевский игровой стиль неудобен для Рублева, который тактически всегда считался более прямолинейным игроком.

Чтобы обыгрывать Медведева, ему надо демонстрировать свой идеальный атакующий теннис, рассчитывая при этом, что соперник будет не очень точно подавать. Однако в решающие моменты первой партии этого финала подача Медведева была на уровне, а под конец ему удалось еще и сделать брейк. Ключевым моментом стал розыгрыш в 11-м гейме при счете 40:40, когда Медведев, находясь в глубокой обороне, выполнил идеальный косой резаный удар и поставил Рублева в проигрышную ситуацию. Затем последовала небольшая рублевская ошибка, а 12-й гейм Медведев завершил эйсом.

Неудачно завершив первую партию, Рублев отдал свою подачу и в начале второго сета. Он сразу получил 0:40, отыграл два брейк-пойнта, но на третьем допустил небольшой брак по длине. После этого Медведев имел 15:40 в шестом гейме, но вовремя включил подачу, выполнив два эйса, в том числе один — со второго мяча. Таким же образом он выиграл важное очко в восьмом гейме. В общей сложности Медведев в этот день подал навылет 23 раза при отменных показателях попадания первой подачи (70%) и очков, выигранных на первой подаче (85%). При таком уровне его игры Рублев был практически обречен, и результат 7:5, 6:4 за 1 час 33 минуты выглядит закономерным.

Тем не менее Рублев, безусловно, может занести себе в актив нынешний турнир.

Невзрачно проведя американскую серию турниров в конце лета, он одержал несколько непростых побед, показав достойный теннис, и немного улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись с 25-го места на 24-е.

Медведев же, разумеется, добился большего. Он завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул, став в 30 лет самым возрастным обладателем титула АТР в нынешнем сезоне. Общее количество его турнирных побед на харде возросло до 22. По этому показателю он настиг таких звезд прошлых лет, как американцы Джон Макинрой, Майкл Чанг и швед Стефан Эдберг, а по количеству матчей, выигранных на этом покрытии с 2020 года (248), Медведев по-прежнему является лидером, опережая на десять встреч итальянца Янника Синнера. Наконец, успех в Ханчжоу позволил первой ракетке России закрепиться на шестом месте в рейтинге АТР и на восьмом месте в классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона. От идущего там девятым испанца Рафаэля Ходара его теперь отделяет уже достаточно солидная дистанция — более 500 очков.

Из Ханчжоу оба россиянина отправляются в Пекин на следующий этап азиатского отрезка календаря — Открытый чемпионат Китая, имеющий более высокую категорию 500.

Там в отсутствие первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, все еще не решившего проблемы с коленом, выше всех «посеян» Александр Зверев из Германии. Медведев, получивший третий номер «посева», на старте встретится с прошедшим квалификацию испанским 36-летним ветераном Пабло Карреньо Бустой, а Рублев сыграет с голландцем Таллоном Грикспором.

Евгений Федяков

Фотогалерея

«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

Предыдущая фотография
Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Арата Ямаока / Коммерсантъ  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Арата Ямаока / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 30

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд