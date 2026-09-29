Эйсы для крестного отца

Победителем AITO Hangzhou Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, стал Даниил Медведев. Ключом к его победе в финале над Андреем Рублевым стала блестящая подача. Выполнив 23 эйса, новоиспеченный чемпион завоевал свой 3-й в этом году и 24-й за карьеру титул, закрепился на 6-м месте в основном рейтинге АТР и на 8-м месте в классификации по очкам, набранным с начала сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв Андрея Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу, Даниил Медведев (на фото) завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул

Фото: China OUT Обыграв Андрея Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу, Даниил Медведев (на фото) завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул

Фото: China OUT

Финал в Ханчжоу стал десятым официальным матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева. Все девять предыдущих встреч проходили на харде, и, судя по статистике, Медведев выглядел явным фаворитом. Четыре сета, взятые Рублевым у своего друга, приходились на два матча, выигранные им в полуфинале «мастерса» в Цинциннати в 2021 году и на групповом этапе итогового турнира в Турине в 2022 году. В остальных семи случаях Медведев побеждал крестного отца своей старшей дочери Алисы практически без вариантов, лишь однажды доведя дело до тай-брейка.

Ничего удивительного в этом не было.

Тягучий медведевский игровой стиль неудобен для Рублева, который тактически всегда считался более прямолинейным игроком.

Чтобы обыгрывать Медведева, ему надо демонстрировать свой идеальный атакующий теннис, рассчитывая при этом, что соперник будет не очень точно подавать. Однако в решающие моменты первой партии этого финала подача Медведева была на уровне, а под конец ему удалось еще и сделать брейк. Ключевым моментом стал розыгрыш в 11-м гейме при счете 40:40, когда Медведев, находясь в глубокой обороне, выполнил идеальный косой резаный удар и поставил Рублева в проигрышную ситуацию. Затем последовала небольшая рублевская ошибка, а 12-й гейм Медведев завершил эйсом.

Неудачно завершив первую партию, Рублев отдал свою подачу и в начале второго сета. Он сразу получил 0:40, отыграл два брейк-пойнта, но на третьем допустил небольшой брак по длине. После этого Медведев имел 15:40 в шестом гейме, но вовремя включил подачу, выполнив два эйса, в том числе один — со второго мяча. Таким же образом он выиграл важное очко в восьмом гейме. В общей сложности Медведев в этот день подал навылет 23 раза при отменных показателях попадания первой подачи (70%) и очков, выигранных на первой подаче (85%). При таком уровне его игры Рублев был практически обречен, и результат 7:5, 6:4 за 1 час 33 минуты выглядит закономерным.

Тем не менее Рублев, безусловно, может занести себе в актив нынешний турнир.

Невзрачно проведя американскую серию турниров в конце лета, он одержал несколько непростых побед, показав достойный теннис, и немного улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись с 25-го места на 24-е.

Медведев же, разумеется, добился большего. Он завоевал 3-й с января и 24-й за карьеру титул, став в 30 лет самым возрастным обладателем титула АТР в нынешнем сезоне. Общее количество его турнирных побед на харде возросло до 22. По этому показателю он настиг таких звезд прошлых лет, как американцы Джон Макинрой, Майкл Чанг и швед Стефан Эдберг, а по количеству матчей, выигранных на этом покрытии с 2020 года (248), Медведев по-прежнему является лидером, опережая на десять встреч итальянца Янника Синнера. Наконец, успех в Ханчжоу позволил первой ракетке России закрепиться на шестом месте в рейтинге АТР и на восьмом месте в классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона. От идущего там девятым испанца Рафаэля Ходара его теперь отделяет уже достаточно солидная дистанция — более 500 очков.

Из Ханчжоу оба россиянина отправляются в Пекин на следующий этап азиатского отрезка календаря — Открытый чемпионат Китая, имеющий более высокую категорию 500.

Там в отсутствие первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, все еще не решившего проблемы с коленом, выше всех «посеян» Александр Зверев из Германии. Медведев, получивший третий номер «посева», на старте встретится с прошедшим квалификацию испанским 36-летним ветераном Пабло Карреньо Бустой, а Рублев сыграет с голландцем Таллоном Грикспором.

Евгений Федяков