Посольство США в России остается рекордное время без посла

«Двусторонние отношения находятся, мягко говоря, не в лучшей форме»,— заявил 27 сентября Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, говоря о России и США. Этот тезис можно подкрепить многими фактами, в том числе противостоянием вокруг Украины, которой США по-прежнему оказывают разностороннюю помощь, несмотря на попытки посредничества между Москвой и Киевом; санкциями США против РФ, число которых приближается к отметке в 7500 и может еще вырасти, если Дональд Трамп начнет задействовать на практике подписанный им недавно закон о санкциях «из ада»; ограничениями на работу дипломатов — от ареста дипсобственности до лимитов на выезд за определенный радиус.

Еще одна особенность нынешнего периода — длительное отсутствие в Москве американского посла. Его нет уже более одного года и трех месяцев, и, по подсчетам “Ъ”, это рекордный срок с 1933 года, когда США установили дипломатические отношения с Советским Союзом.

Больше года руководителя у американской дипмиссии в Москве не было только в 1973–1974 годах, когда посла Джейкоба Бима после года и месяца перерыва сменил Уолтер Стессел. Последний посол США в России Линн Трейси официально покинула свою должность 27 июня 2025 года (по данным “Ъ”, из-за болезни). Отсутствие ее замены столь долгое время перебивает рекорд 1970-х годов.

Причину, по которой у администрации Дональда Трампа так долго нет посла в одной из важнейших с точки зрения мировой политики стран, в Вашингтоне официально не называют, отвечая на вопросы дежурными фразами о том, что обо всех решениях прессе сообщат в нужное время. “Ъ” тем не менее отправил запрос в посольство США в Москве.

Для администрации Дональда Трампа замещение руководителей дипмиссий США, которые по американской традиции чаще всего являются политическими назначенцами, судя по всему, не является приоритетом. По последним данным Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA), в 101 посольстве США в мире (из 196 посольств в общей сложности) на данный момент нет посла.

Подробнее — в материале «Миссия ненаполнима».