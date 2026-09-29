Миссия ненаполнима

Российско-американские отношения находятся, «мягко говоря, не в лучшей форме». Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Одним из наиболее наглядных подтверждений этому является длительное отсутствие в Москве американского посла: как подсчитал “Ъ”, дипмиссия США в России остается без руководителя рекордное для российско-американских и советско-американских отношений время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С тех пор как в июне 2025 года посол США в России Линн Трейси (слева) уехала из Москвы, эта должность остается вакантной

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ С тех пор как в июне 2025 года посол США в России Линн Трейси (слева) уехала из Москвы, эта должность остается вакантной

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Двусторонние отношения находятся, мягко говоря, не в лучшей форме»,— заявил 27 сентября Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, говоря о России и США. Этот тезис можно подкрепить многими фактами, в том числе противостоянием вокруг Украины, которой США по-прежнему оказывают разностороннюю помощь, несмотря на попытки посредничества между Москвой и Киевом; санкциями США против РФ, число которых приближается к отметке в 7500 и может еще вырасти, если Дональд Трамп начнет задействовать на практике подписанный им недавно закон о санкциях «из ада»; ограничениями на работу дипломатов — от ареста дипсобственности до лимитов на выезд за определенный радиус.

Еще одна особенность нынешнего периода — длительное отсутствие в Москве американского посла. Его нет уже более одного года и трех месяцев, и, по подсчетам “Ъ”, это рекордный срок с 1933 года, когда США установили дипломатические отношения с Советским Союзом.

Больше года руководителя у американской дипмиссии в Москве не было только в 1973–1974 годах, когда посла Джейкоба Бима после года и месяца перерыва сменил Уолтер Стессел. Последний посол США в России Линн Трейси официально покинула свою должность 27 июня 2025 года (по данным “Ъ”, из-за болезни). Отсутствие ее замены столь долгое время перебивает рекорд 1970-х годов.

Причину, по которой у администрации Дональда Трампа так долго нет посла в одной из важнейших с точки зрения мировой политики стран, в Вашингтоне официально не называют, отвечая на вопросы дежурными фразами о том, что обо всех решениях прессе сообщат в нужное время. “Ъ” тем не менее отправил запрос в посольство США в Москве.

В 1970-х долгий перерыв был связан с целым рядом факторов, некоторые из которых отчасти можно экстраполировать и на сегодняшнюю ситуацию. После московского саммита 1972 года между генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном и заключения соглашений об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и по противоракетной обороне Белый дом и Госдепартамент сосредоточились на реализации политики разрядки через неофициальные каналы Генри Киссинджера, а не на скорейшем назначении нового посла. При этом с послом СССР в США Анатолием Добрыниным Генри Киссинджер, занимавший тогда одновременно должности советника президента по нацбезопасности и госсекретаря, активно общался. На промедление с заменой Джейкоба Бима также оказал влияние тот факт, что в этот период администрация Ричарда Никсона была занята Уотергейтским скандалом и парламентскими расследованиями, что отодвигало многие другие вопросы на второй план.

Для администрации Дональда Трампа замещение руководителей дипмиссий США, которые по американской традиции чаще всего являются политическими назначенцами, судя по всему, также не является приоритетом. По последним данным Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA), в 101 посольстве США в мире (из 196 посольств в общей сложности) на данный момент нет посла.

Причины отсутствия американских послов разнятся от страны к стране. В случае с Россией администрация Дональда Трампа даже не запрашивала ни на кого так называемый агреман — согласие принимающего государства на ту или иную кандидатуру. Один из вариантов обсуждался в Вашингтоне еще при уходящей администрации Джо Байдена, но после смены власти назначение этого человека стало неактуальным. При этом, по данным СМИ, люди из команды Дональда Трампа некоторое время назад собеседовали несколько человек, но в итоге никаких решений принято не было.

Британское издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что дело в Стивене Уиткоффе, давнем бизнес-партнере американского президента, играющем ключевую роль в переговорах с Россией по украинскому урегулированию. «Самая влиятельная дипломатическая вакансия в мире пустует, и президент Дональд Трамп не спешит ее заполнять. Пост посла США в России по-прежнему не занят, а зияющая дыра в команде Трампа превратила конкуренцию за престижное место в прослушивание в ходе реалити-шоу... полное интриг, соперничества и, конечно же, жертв... Поиски задерживаются не из-за нехватки талантов, а из-за необходимости в том, чтобы подход любого назначенного лица соответствовал видению Уиткоффа относительно наиболее чувствительного канала связи Америки»,— говорится в публикации газеты.

В Белом доме информацию о влиянии Стивена Уиткоффа на кадровые вопросы Госдепартамента США назвали не соответствующей действительности.

Андрей Безруков, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, много лет проработавший в США в качестве разведчика-нелегала, на полях проходящего сейчас в Подмосковье ежегодного форума Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился с “Ъ” своим видением ситуации: «Складывается впечатление, что Дональд Трамп, как бизнесмен, предпочитает решать вопросы по-другому. Судя по всему, он не любит доставшийся ему в наследие от его предшественника бюрократический аппарат, в том числе госдеповский, и не доверяет ему». Именно поэтому президент США, по мнению Андрея Безрукова, работает на ключевых направлениях через своего друга Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. «Это люди, которых он понимает и которым он доверяет. И видимо, ему в нынешних условиях достаточно этого канала»,— поясняет эксперт. По его словам, если бы Россия и США сейчас вели диалог по вопросам стратегической стабильности, развивали экономические и иные отношения, то США был бы нужен руководитель дипмиссии в Москве. «Но ничего этого нет и пока не предвидится»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Отметим, что у Дональда Трампа есть причины не доверять карьерным дипломатам, которых он причисляет к так называемому глубинному государству, представители которого, по сути, саботировали его решения в его первый президентский срок (2017–2021).

Так, тогдашний посол США в России Джон Салливан, как следует из его опубликованных в 2024 году мемуаров, неоднократно предпринимал шаги, которые либо не давали отношениям двух стран стать чуть лучше, либо еще больше осложняли их. Среди прочего он вспоминает, как в ходе первой встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым он обещал напомнить Дональду Трампу о приглашении в Москву на парад 9 Мая 2020 года. По словам Джона Салливана, он понимал, что это чрезвычайно важное мероприятие для президента РФ Владимира Путина, и был в курсе заявлений своего президента, который в положительном духе высказался об идее принять участие в параде. «Я передал Ушакову, что президент Трамп благодарен за приглашение и все еще обдумывает его. Чего я не сказал ему — это что я категорически против того, чтобы президент США участвовал в этом дезинформационном спектакле… и что я сделаю все возможное, чтобы убедить Трампа не приезжать»,— пишет в своих мемуарах бывший посол.

В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала журналистам, что Москва готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США в РФ. «Если говорить с нашей стороны, то в случае получения соответствующего обращения мы будем готовы его в надлежащем порядке рассмотреть в соответствии с нашими внутренними процедурами»,— уточнила она (цитата по «РИА Новости»). Драматизировать ситуацию с отсутствием посла США в РФ, по ее словам, не стоит.

Елена Черненко