Глава компании-оператора Эйфелевой башни покинет пост из-за скандала

Патрик Бранко Риво, генеральный директор компании SETE, занимающейся эксплуатацией Эйфелевой башни, покинет пост в конце года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на компанию. Причиной отставки называют результаты внутренней проверки его решения удалить из башни сотрудников-женщин на время посещения ее представителями консервативной индуистской организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

5 сентября башню посетила группа примерно из 100 мужчин индуистского движения BAPS, близкого к премьер-министру страны Нарендре Моди. Перед визитом участники группы попросили руководство SETE сделать так, чтобы они как можно меньше контактировали там с женщинами. Руководство с этим согласилось и распорядилось удалить из башни сотрудников-женщин, заменив их коллегами-мужчинами. Через пару дней работники провели однодневную забастовку протеста, из-за которой башня не работала.

Как говорится теперь в сообщении, внутренняя проверка выявила «операционные ошибки и недоработки», которые и привели к «недопустимому» удалению женщин-сотрудниц из башни. По словам председателя совета директоров компании Ариэль Вейль, она уже потребовала внедрения мер и программ обучения, способствующих гендерному равенству.

Андрей Келекеев