Директора сгоревшего завода петард в Кубринске обвинят в массовой гибели рабочих

Утром 29 сентября стало известно о задержании гендиректора предприятия по производству пиротехники, в результате пожара на котором погибли 14 и пострадал 1 человек. По данным областного управления СКР, задержание прошло в Ярославской области. Главу предприятия подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (ст. 217 УК).

По данным источника “Ъ”, речь идет об Алексее Пронине, директоре и учредителе ООО «Салют Юг». Компания зарегистрирована в Минеральных Водах в 2015 году, основной вид деятельности по ОКВЭД «Торговля оптовая промышленными химикатами», производит пиротехнику в селе Кубринск. Согласно данным с портала «Руспрофайл», в период с 2014 по 2017 годы были ликвидированы три ИП господина Пронина, открытые для торговли в том числе в нестационарных торговых объектах и на рынках. В 2018 году Алексей Пронин зарегистрировал в Минводах еще одно ИП — для розничной торговли в спецмагазинах.

Следствие намерено предъявить обвинение господину Пронину 30 сентября и тогда же ходатайствовать о его аресте в суде Переславля-Залесского. Параллельно следователи сейчас устанавливают всех лиц, которые причастны к преступлению. Доклад о ходе расследования уголовного дела ждет председатель СКР Александр Бастрыкин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подорвался на безопасности»