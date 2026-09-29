В 34 регионах вступили в силу ПДД для роботов-доставщиков

Начало действовать постановление правительства РФ о новом экспериментальном правовом режиме, регулирующем передвижение роботов-доставщиков в 34 регионах. о сих пор роботы-доставщики (роверы, всего около 1 тыс. штук, все принадлежат «Яндексу») развозили товары в Москве, Татарстане, Ленинградской и Московской областях и в ряде других субъектов. Федерального регулирования для них до сих пор не существовало — чтобы закрыть этот пробел «Яндекс» в мае 2025 года предложил ввести отдельный экспериментальный правовой режим (ЭПР).

Подписанный премьером Михаилом Мишустиным итоговый документ опубликован 29 сентября на pravo.gov.ru и уже действует. Постановление подробно описывает правила движения и эксплуатации роботов. Каждый ровер страхуется на 500 тыс. руб. По итогам завершения пилота ожидается, что суммарный флот роботов достигнет 12 тыс. штук. Субъектами ЭПР помимо ООО «Рободоставка» (дочерняя структура «Яндекса») стали также ООО «Дронсхаб» и ООО «СберЛогистика»: у этих компаний, судя по всему, будут собственные роботы-доставщики.

Подробнее о пилотном проекте читайте в материале «Роботам подключили пилотный режим».