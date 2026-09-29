В 34 регионах вступили в силу ПДД для роботов-доставщиков
Начало действовать постановление правительства РФ о новом экспериментальном правовом режиме, регулирующем передвижение роботов-доставщиков в 34 регионах. о сих пор роботы-доставщики (роверы, всего около 1 тыс. штук, все принадлежат «Яндексу») развозили товары в Москве, Татарстане, Ленинградской и Московской областях и в ряде других субъектов. Федерального регулирования для них до сих пор не существовало — чтобы закрыть этот пробел «Яндекс» в мае 2025 года предложил ввести отдельный экспериментальный правовой режим (ЭПР).
Подписанный премьером Михаилом Мишустиным итоговый документ опубликован 29 сентября на pravo.gov.ru и уже действует. Постановление подробно описывает правила движения и эксплуатации роботов. Каждый ровер страхуется на 500 тыс. руб. По итогам завершения пилота ожидается, что суммарный флот роботов достигнет 12 тыс. штук. Субъектами ЭПР помимо ООО «Рободоставка» (дочерняя структура «Яндекса») стали также ООО «Дронсхаб» и ООО «СберЛогистика»: у этих компаний, судя по всему, будут собственные роботы-доставщики.
Подробнее о пилотном проекте читайте в материале «Роботам подключили пилотный режим».
Смысл федерального эксперимента — отработать единые правила работы роботов в разных климатических и географических условиях, при разной городской застройке и интенсивности трафика. Поэтому расширение числа регионов одновременно служит проверкой того, как роверы ведут себя в разных сценариях городской среды.
При пересечении проезжей части робот должен снижать скорость до 6 км/ч уже за два метра до дороги и отслеживать сигналы светофора. Если на перекрестке работает регулировщик, ровер обязан выбрать другой маршрут и не пересекать дорогу в этом месте.
Для стоянки в ожидании заказов роботы смогут использовать тротуары и пешеходные зоны только без помех пешеходам и автомобилям, причем конкретные требования вправе устанавливать сами регионы. При многочисленных нарушениях программы ЭПР полиция сможет приостановить эксплуатацию устройств.