Роботам подключили пилотный режим

Начало действовать постановление правительства РФ о новом экспериментальном правовом режиме, регулирующем передвижение роботов-доставщиков в 34 регионах. По итогам трехлетнего пилота власти ожидают, что суммарное количество устройств рободоставки вырастет до 12 тыс. штук. Для дальнейшего развития рободоставки власти будут готовить изменения в ПДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

До сих пор роботы-доставщики (роверы, всего около 1 тыс. штук, все принадлежат «Яндексу») развозили товары в Москве, Татарстане, Ленинградской и Московской областях и в ряде других субъектов. Федерального регулирования для них до сих пор не существовало — чтобы закрыть этот пробел «Яндекс» в мае 2025 года предложил ввести отдельный экспериментальный правовой режим (ЭПР), проект которого затем долгое время дорабатывался с участием Минэкономики, МВД, Минтранса и ФСО (см. “Ъ” от 1 августа). Подписанный премьером Михаилом Мишустиным итоговый документ опубликован 29 сентября на pravo.gov.ru и уже действует.

Постановление подробно описывает правила движения и эксплуатации роботов. По умолчанию устройства должны двигаться по велодорожке и со скоростью не более 25 км/ч. Если инфраструктуры нет, то им можно выезжать на тротуары и пешеходные дорожки, но со скоростью не более 10 км/ч. При пересечении проезжей части робот должен замедлятся до 6 км/ч. Запрещено сквозное движение по тротуарам шириной менее метра. Если при движении по тротуару создается помеха для пешеходов, робот снижает скорость до минимальной или останавливается. Установлены требования и к самим роверам: они должны быть оснащены лидаром с дальностью сканирования не менее 30 м, камерами, освещением, звуковыми сигналами и номерами.

Каждый ровер страхуется на 500 тыс. руб.

«Роверы становятся полноценными участниками движения, теперь за ними закреплены свои права и обязанности, ответственность и даже страховка,— прокомментировал документ руководитель управления сервиса рободоставки "Яндекса" Марат Мавлютов.— Единые правила в регионах позволят нам масштабировать сервис и сделать роботов привычной частью городской жизни миллионов россиян». «Важно, что эксперимент охватывает разные регионы и сценарии — от мегаполисов до жилых зон, каждая среда эксплуатации имеет свои особенности,— отметил заместитель главы Минэкономики Максим Колесников.— В перспективе — при успешных результатах — появится возможность не только масштабировать сервис, но и создать базу для совершенствования общего регулирования, включая ПДД и требования к эксплуатации роботов-доставщиков».

По итогам завершения пилота ожидается, что суммарный флот роботов достигнет 12 тыс. штук. Субъектами ЭПР помимо ООО «Рободоставка» (дочерняя структура «Яндекса») стали также ООО «Дронсхаб» и ООО «СберЛогистика»: у этих компаний, судя по всему, будут собственные роботы-доставщики.

Иван Буранов