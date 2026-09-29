Грэма Дотта загнали в лузу

В Великобритании завершился громкий процесс в отношении бывшего чемпиона мира по снукеру Грэма Дотта. 49-летний шотландец был приговорен к семи годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя детьми. На момент совершения преступлений оба ребенка ходили в начальную школу. Сам Дотт все обвинения отрицал, называя их отвратительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грэм Дотт

Фото: Lesley Martin / Reuters Грэм Дотт

Фото: Lesley Martin / Reuters

Высокий суд Эдинбурга вынес приговор по делу бывшего чемпиона мира по снукеру Грэма Дотта. 49-летний спортсмен, отец двоих детей, получил семь лет лишения свободы за растление девочки и мальчика. Оба подверглись насилию в очень юном возрасте, когда учились в начальной школе. Судья лорд Харроуэр во время оглашения приговора подчеркнул, что Дотт «лишил потерпевших значительной части их детства».

Дело рассматривала коллегия присяжных. Обвинительный вердикт был вынесен в конце августа.

Эпизоды сексуального насилия в отношении девочки происходили в период с 1993 по 1996 год, то есть впервые такое преступление Дотт совершил, будучи несовершеннолетним.

Сейчас пострадавшей за 40. Первый акт насилия произошел, когда Дотт предложил ей прокатиться на спине, а впоследствии остановился и «начал прикасаться к ягодицам». Позже, как рассказала женщина суду, Дотт маскировал домогательства под «игру в угадайку»: «обнажившись, прикасался к ней различными частями тела, включая пенис, и просил описывать свои действия».

Мальчик стал жертвой насилия гораздо позже — в период с 2006 по 2010 год. Тогда снукерная карьера Грэма Дотта, получившего статус профессионала в 1994 году, достигла пика. Шотландец, никогда не считавшийся звездой в своем виде бильярдного спорта, трижды — в 2004, 2006 и 2010 годах — добирался до решающих матчей чемпионата мира. Второй финал принес ему главный в дисциплине титул. Во многом эти достижения, а также четвертьфиналы и полуфиналы двух других турниров «тройной короны» — UK Championship и The Masters — позволили ему в начале прошлого десятилетия войти в Зал славы снукера, откуда Дотт был исключен после вынесения обвинительного приговора.

Присяжные также заслушали показания второй жертвы, мужчины, которому теперь около 30 лет. По его словам, большая часть домогательств происходила в душевой, куда Дотт заходил частично или полностью раздетым, «прикасался» к потерпевшему «в непристойных местах» и «явно получал от этого сексуальное удовлетворение».

Обе жертвы получали от Грэма Дотта предупреждения, что, «даже если они кому-нибудь расскажут о произошедшем, им все равно не поверят». В суде также прозвучало, что Дотт «вознаграждал» жертв.

Девочке он дарил подарки, в том числе однажды принес плюшевого медведя с сердечком. Мальчику — покупал чипсы и газировку; один раз вручил 50-фунтовую купюру, но обвинил ребенка в краже, после того как деньги нашли его родители.

Сам Грэм Дотт все обвинения решительно отвергал. Во время перекрестного допроса он отрицал, что «прикасался» к первой жертве и «испытывал к ней сексуальное влечение», а саму мысль об этом назвал отвратительной. Дотт также заявил, что вообще никогда не видел вторую жертву.

Вернуться в большой спорт Грэм Дотт не сможет. Отбывавший отстранение с апреля 2025 года снукерист был навсегда лишен аккредитации Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера в августе. Решение вступило в силу незамедлительно.

Роман Левищев