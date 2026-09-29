Белгородские власти выделят 263,4 млн на услуги связи для ведомств

Министерство цифрового развития Белгородской области объявило аукцион на оказание услуг по передаче данных для государственных органов, муниципальных администраций и подведомственных структур. Начальная цена контракта составляет 263,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить связью свыше 4,7 тыс. объектов на всей территории региона. В частности, для 809 подключенных структур обязательным условием станет использование защищенной сети IP VPN, а на трех объектах потребуется организовать фильтрацию веб-трафика. В перечень входят медицинские учреждения и фельдшерско-акушерские пункты, школы и колледжи, учреждения культуры, спортивные комплексы, здания судов и администраций, а также подразделения ГО и ЧС.

Финансирование контракта осуществляется из средств областного бюджета. Услуги должны оказываться в период с 1 ноября 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Заявки на аукцион принимаются до 7 октября, итоги подведут 9-го.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство цифрового развития Белгородской области заключило контракт на поставку, установку и настройку «продукции радиоэлектронной промышленности» в здании правительства с московским АО «Оператор городских решений» (ОГР). Его стоимость составила 524,4 млн при начальной цене 527 млн руб.

Кабира Гасанова