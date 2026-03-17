Белгородские власти хотят закупить криптошлюз и серверы на полмиллиарда

Министерство цифрового развития Белгородской области объявило аукцион по поиску подрядчика для поставки продукции радиоэлектронной промышленности. Начальная цена составляет 527 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — средства облбюджета. Поставки предстоит осуществить до 30 сентября 2026 года. Согласно аукционной документации, в число необходимого оборудования входят 12 серверов, две системы хранения данных, четыре коммутатора, криптографический шлюз безопасности, система автоматизированного управления сетевым оборудованием, подсистемы бесперебойного питания, пожаротушения, охлаждения, мониторинга и контроля доступа.

Помимо поставки оборудования, подрядчику нужно будет его установить и настроить. Гарантийный срок на товар составляет три года. Заявки на участие в аукционе подаются до 2 апреля. Итоги подведут 6 апреля.

Егор Якимов