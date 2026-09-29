Участник шоу «Титаны» победил чемпиона мира по армрестлингу на турнире АРМАТУРА 13

26 сентября на стадионе «Крылья Советов» в Москве прошел турнир по армрестлингу АРМАТУРА 13. Генеральным партнером состязания стала букмекерская компания FONBET.

В программу соревнований вошли 12 поединков ведущих спортсменов из России, Казахстана и Узбекистана. Титульный бой за пояс чемпиона в категории до 110 кг на левую руку прошел между Салаватом Кадыровым и Романом Филипповым — 2:3. Их схватка была признана самой зрелищной.

В главном событии вечера сошлись чемпион мира Сергей Токарев и участник шоу «Титаны» Александр Безъязыков. Последний одержал победу со счетом 3:2.

В рамках турнира также прошли поединки среди непрофессиональных спортсменов. Участие в АРМАТУРА 13 приняли более 300 любителей армрестлинга. Кроме того, болельщики могли следить за соревнованиями на стриминговой платформе. Трансляция велась на Индию, где популярен армрестлинг.

Арнольд Кабанов