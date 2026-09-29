Суд конфисковал еще около 7,7 млрд руб. коррупционного дохода по делу «Русагро»

Хамовнический суд Москвы удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшей жене основателя «Русагро» Вадима Мошковича Наталье Быковской, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Судья постановил конфисковать средства на общую сумму примерно 7,7 млрд руб. как коррупционный доход.

С экс-главы «Русагро» судья постановила взыскать 3,07 млрд руб. В счет погашения этой суммы в доход государства обратили около 146 млн руб. на банковских счетах топ-менеджера, а также акции «Лукойла», «Яндекса», «Норникеля», «Магнитогорского металлургического комбината», «Сбербанка» и облигации ВТБ. У Натальи Быковской суд конфисковал более 364 млн юаней (около 4,58 млрд руб.) и 35,1 млн руб., размещенных на банковских счетах.

По первому иску в мае 2026 года суд в доход государства обратил больше половины акций агрохолдинга, средства на валютных счетах господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова. По данным Генпрокуратуры, Вадим Мошкович, будучи сенатором, использовал свое положение и связи для развития бизнеса «Русагро».