Дефицит бюджета Липецка вырос до 1,5 млрд рублей

Депутаты горсовета Липецка во время 16-й сессии в двух чтениях утвердили поправки в бюджет облцентра на 2026 год. Согласно им, дефицит казны вырос с 1,3 млрд до 1,5 млрд руб. Доходы при этом составят 24 млрд руб., а расходы — 25,5 млрд руб. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, 100 млн руб. будет выделено на оплату коммунальных услуг для школ, детских садов и учреждений допобразования, 85 млн — на содержание дорог общего пользования, 52 млн — на деятельность муниципального учреждения «Управление благоустройства», 4 млн — на демонтаж фонтанов перед зимним сезоном и так далее.

Это была пятая за год корректировка городского бюджета. В предыдущей редакции он был утвержден на 15-й сессии в конце августа. Тогда доходы казны были установлены в размере 24 млрд руб., расходы — 25,3 млрд руб. Дефицит составлял 1,3 млрд руб.

Также на последней сессии депутаты утвердили изменения в структуре мэрии, согласно которым вводится должность управляющего делами администрации. Он будет курировать «участие в региональном законотворческом процессе по перераспределению и реализации полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».

Как Липецкая область исполнила бюджет за первое полугодие 2026-го — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова