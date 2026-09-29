Как прошли показы и мероприятия на TSUM Fashion Night

24 сентября ЦУМ устроил TSUM Fashion Night в честь старта нового модного сезона. Главным событием стал показ коллекций осень-зима 2026/27 — больше 100 образов от MVST, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Bottega Veneta, Valentino, Giorgio Armani, Gucci, Burberry и других. Подиума как такового не было: модели ходили прямо по этажам универмага, так что гости видели все вблизи. Российские дизайнеры — Daniil Antsiferov, Alena Akhmadullina, YANINA, Lili Archive и другие — тоже показали новинки и лично общались с гостями.

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Для каждого этажа в ту ночь была создана своя программа: цветочные станции NAR, аэрохоккей, временные тату, хот-доги Underdog, бар SimpleWine, фотобудка, паблик-токи об искусстве и моде, мастер-классы для детей, кастомизация и вышивка, пирсинг от ID PIERCING. В бьюти-корнерах делали макияж, диагностику кожи, гравировку флаконов и даже ольфакторные натальные карты. Все коллекции и бренды, представленные на TSUM Fashion Night, доступны для покупки в универмаге и на сайте tsum.ru.