Генерал-полковник Александр Лапин назначен и. о. вице-премьера Татарстана
Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность исполняющего обязанности вице-премьера Татарстана. Указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Фото: пресс-служба президента РФ
На прошедших выборах в Госдуму Александр Лапин баллотировался по списку «Единой России» от Татарстана. С 2023 года он служил начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024-го был назначен командующим Ленинградским военным округом. Руководил группировками войск «Север» и «Центр» в зоне СВО. После увольнения со службы в сентябре 2025 года работал заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим».
Ранее кандидатура генерал-полковника рассматривалась на пост председателя комитета Госдумы по обороне. Однако, по данным «Ъ», против этого возразило военное руководство и часть депутатов. В новой должности Александр Лапин будет курировать поддержку участников СВО.
Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу не дали перейти в оборону».
Кураторство поддержки участников СВО в Татарстане включает набор на контрактную службу, сопровождение военнослужащих и их семей, реабилитацию ветеранов и помощь вернувшимся к мирной жизни. Ранее этот комплекс направлений был закреплен за Александром Лапиным как за помощником главы республики, поэтому его назначение переводит на вице-премьерский уровень не только сопровождение участников и семей, но и задачи их последующей адаптации.
Один из механизмов такой адаптации — программа «Батырлар. Герои Татарстана». В августе 2025 года сообщалось, что 45 участников СВО получили через нее возможность строить карьеру в государственном управлении. К ноябрю 2025 года первая группа из 46 участников проходила стажировки в органах власти с наставниками из числа министров и глав администраций. 15 участников проекта были избраны депутатами местного самоуправления, а всего ветераны спецоперации получили в регионе 113 депутатских мандатов.