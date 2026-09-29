Генерал-полковник Александр Лапин назначен и. о. вице-премьера Татарстана

Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин назначен на должность исполняющего обязанности вице-премьера Татарстана. Указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На прошедших выборах в Госдуму Александр Лапин баллотировался по списку «Единой России» от Татарстана. С 2023 года он служил начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024-го был назначен командующим Ленинградским военным округом. Руководил группировками войск «Север» и «Центр» в зоне СВО. После увольнения со службы в сентябре 2025 года работал заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим».

Ранее кандидатура генерал-полковника рассматривалась на пост председателя комитета Госдумы по обороне. Однако, по данным «Ъ», против этого возразило военное руководство и часть депутатов. В новой должности Александр Лапин будет курировать поддержку участников СВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу не дали перейти в оборону».