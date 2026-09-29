Лавров: сроки встречи с США по «раздражителям» в отношениях еще согласовываются
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сроки переговоров с США «по тематике раздражителей» пока находятся в процессе согласования.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Отвечая на вопрос о встрече по этой теме, глава МИДа заявил, что она еще не состоялась. «Мы договорились с (госсекретарем США.— “Ъ”) Марко Рубио, что это произойдет. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место», — сообщил Сергей Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».
Господин Лавров отметил, что Россия пока не слышала от администрации президента США «обнадеживающих комментариев» по поводу возвращения дипломатической собственности.
21 сентября посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил о планах России в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей» в двусторонних отношениях. Речь идет о «вопросах технического характера», включая взаимную выдачу виз и возвращение «де-факто конфискованных» США шести объектов дипломатической недвижимости России.
Затягивание контактов связано с тем, что «раздражители» имеют материальную и режимную часть. Российские власти не получают доступа к принадлежащим России зданиям генконсульств и резиденциям консулов в Сиэтле и Сан-Франциско, торгпредству в Вашингтоне и его отделениям в Нью-Йорке, а также к посольским дачам. Оставшиеся дипломаты работают при ограничениях на перемещение по США. С конца 2016 года из российского посольства в Вашингтоне и постпредства при ООН в Нью-Йорке были высланы несколько сотен дипломатов.
Продолжить диалог по снятию этих препятствий министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились на переговорах в Маниле в июле 2026 года. Для российской стороны предмет обсуждения — не только взаимная выдача виз, но и восстановление доступа к объектам, необходимым для работы дипломатических представительств.