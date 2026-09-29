Лавров: сроки встречи с США по «раздражителям» в отношениях еще согласовываются

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сроки переговоров с США «по тематике раздражителей» пока находятся в процессе согласования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отвечая на вопрос о встрече по этой теме, глава МИДа заявил, что она еще не состоялась. «Мы договорились с (госсекретарем США.— “Ъ”) Марко Рубио, что это произойдет. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место», — сообщил Сергей Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».

Господин Лавров отметил, что Россия пока не слышала от администрации президента США «обнадеживающих комментариев» по поводу возвращения дипломатической собственности.

21 сентября посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил о планах России в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей» в двусторонних отношениях. Речь идет о «вопросах технического характера», включая взаимную выдачу виз и возвращение «де-факто конфискованных» США шести объектов дипломатической недвижимости России.