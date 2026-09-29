Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира в Ханчжоу

Шестая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в Ханчжоу. В финале россиянин обыграл своего соотечественника Андрея Рублева, занимающего 24-е место в мировой классификации.

Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4. Россияне провели между собой десятый матч на уровне ATP, в восьми из них победа осталась за Медведевым.

30-летний Даниил Медведев завоевал третий титул в 2026 году. Зимой экс-первая ракетка мира выиграл турниры категории 500 в Брисбене и Дубае. Всего на счету теннисиста 24 победы на соревнованиях под эгидой ATP.

Общий призовой фонд турнира в Ханчжоу превысил $1 млн. Даниил Медведев заработал $158 тыс., Андрей Рублев — $92,8 млн.

Арнольд Кабанов