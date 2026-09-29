Российский бомбардир начнет с кленового листа

Незадолго до старта нового сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся громкий обмен с участием российского игрока. Нападающий Кирилл Марченко пополнил «Торонто Мейпл Лифс». В новом клубе, как и в прежнем, «Колумбус Блю Джекетс», форварду гарантирована очень важная роль. Ее отражает и новый контракт Марченко. Перейдя в канадскую команду, он сразу же подписал с ней вступающее в силу со следующего лета продление на шесть лет со среднегодовой зарплатой $12,5 млн. Больше в «Торонто» получает только капитан и главная звезда Остон Мэттьюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Марченко (в центре)

Фото: Russell LaBounty / Imagn Images / Reuters Кирилл Марченко (в центре)

Фото: Russell LaBounty / Imagn Images / Reuters

В ночь на 29 сентября «Торонто Мейпл Лифс» и «Колумбус Блю Джекетс» объявили об очень заметном обмене. В канадский клуб перешли нападающие Кирилл Марченко и Майлз Вуд, а также надолго выбывший из-за травмы вратарь Элвис Мерзликинс. Американский получил форвардов Мэттью Найза и Стивена Лоренца, защитника Эмиля Андре и право выбора во втором раунде драфта. Главные элементы этого обмена — Марченко и Найз.

26-летний Кирилл Марченко в предыдущие два сезона закрепился в НХЛ в статусе одного из наиболее результативных россиян.

В своем прошлом клубе в двух последних регулярных чемпионатах он был самым продуктивным нападающим, а среди всех полевых уступал по набранным очкам только защитнику Заку Веренски. Последнее первенство Марченко, отличающийся хорошим катанием, скоростью, видением площадки и прекрасным броском, завершил с 67 очками (27 голов + 40 передач), а в предпоследнем установил личный рекорд — 74 (31+43) балла.

23-летний Мэттью Найз в иерархии «Торонто» занимал примерно то же место: выходил в первой тройке нападения, был среди лидеров по результативности (58 и 66 очков соответственно в двух прошлых регулярках). При этом американец — игрок совсем другого профиля. Катание к его сильным сторонам не относится, на фоне Марченко он выглядел бы тяжеловато. Зато Найз всегда охотно рвется в силовую борьбу, в том числе на пятаке.

В общем-то, подобный обмен напрашивался. С одной стороны, Кирилл Марченко не стал бы оставаться в «Колумбусе» — клубе без кубковых перспектив, с 2020 года не игравшем в play-off.

Инсайдеры ESPN и Sportsnet писали, что россиянин не собирался продлевать истекающий летом 2027 года контракт. На рынке, судя по сообщениям этих и других крупных ресурсов, на форварда был сравнительно высокий спрос. С другой стороны, «Торонто» после провала в предыдущем сезоне решился на перемены: сменил генерального менеджера и главного тренера. Занявший второй пост Джим Хиллер как раз ценит скорость и мобильность.

У тех, кто концентрируется на финансовой стороне вопроса, может возникнуть соблазн назвать сделку относительно рискованной для «Мейпл Лифс». Дело в том, что контракт Мэттью Найза действует до 2031 года. И это чрезвычайно выгодный контракт, всего на $7,75 млн в год. За такие деньги в современной НХЛ молодого форварда в ведущие звенья подписать нереально. Кирилл Марченко, который в стартующем сезоне еще будет зарабатывать $3,85 млн, сразу же после обмена получил продление. «Торонто» выписал ему шестилетний договор со среднегодовой зарплатой $12,5 млн — куда более существенные деньги. Сейчас в клубе есть только один хоккеист, оцененный выше. Это центральный нападающий Остон Мэттьюз, капитан команды, одна из главных звезд лиги. Он в среднем за год получает $13,25 млн.

Все-таки кажется, что условия соглашения «Торонто» и Марченко выглядят совершенно нормально, если учитывать благоприятную для клубов рыночную конъюнктуру. Это сейчас потолок зарплат в НХЛ установлен на отметке $104 млн. Но через год-то он будет поднят до $113,5 млн, а через два взлетит до $127,5 млн. И этим перспективы роста не ограничиваются.

Для нового клуба Кирилла Марченко предстоящий сезон должен стать непростым.

Атлантический дивизион — очевидно самый конкурентный в лиге. Четыре его представителя совершенно точно смотрятся более готовыми к свершениям командами, чем «Торонто». К тому же у «Мейпл Лифс» хватает своих, «автономных» вопросов. Удастся ли извлечь пользу из сотрудничества с 38-летним Сергеем Бобровским? Российский вратарь-ветеран долго оставался олицетворением надежности, но в прошлом году пережил существенный спад. Что будет со здоровьем у Мэттьюза? В позапрошлом сезоне он пропустил 15 игр, в прошлом — 22. Не начнет ли сдавать уже 36-летний Джон Таварес? Быстро ли вольется награжденный статусом вундеркинда новичок Гэвин Маккенна?

Роман Левищев