Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска

Министерство финансов России 30 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Срок погашения облигаций — 10 апреля 2030 года. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к сложившимся на рынке уровням доходности.

Ввод заявок на аукцион по размещению бондов 26228RMFS пройдет с 12:00 до 12:30 мск. Ввод цены отсечения состоится в 14:00 мск. Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

23 сентября Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии ПД-26249 на 113,5 млрд руб. Спрос инвесторов почти в два раза превысил предложение и достиг 215,2 млрд руб. Выручка от размещения составила 97,5 млрд руб. Цена отсечения была назначена на 83,13% от номинала, а средневзвешенная цена — 83,1328% от номинала.