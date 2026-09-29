«БурСервис» испытал гибридные цифровые двойники для нефтегаза

Компания «БурСервис» реализовала подход, объединяющий классические модели с генеративным искусственным интеллектом, в продуктах DS FIELD Mantic и DS FIELD Manager. По сообщению компании, результаты тестовых примеров и реальных проектов подтвердили ее гипотезу, однако гибридные цифровые двойники еще предстоит доработать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Подход обсуждался на Тюменском нефтегазовом форуме, проходившем 14–17 сентября. Участники рассматривали применение генеративного ИИ в системах поддержки принятия решений класса «цифровое месторождение». Такие системы предназначены для мониторинга фонда скважин, системы сбора, скважинного и наземного оборудования в реальном времени, распознавания осложнений и прогнозирования отклонений.

Цифровые двойники в составе таких систем могут, в частности, непрерывно определять дебиты скважин по замерам температуры и давления, а также оценивать риск гидратообразования и оптимальную подачу ингибитора.

Традиционные цифровые двойники создаются на основе физических симуляторов, которым требуется регулярная ручная настройка квалифицированными инженерами. Кроме того, такие модели могут работать слишком медленно для оперативного принятия решений. По словам участников форума, попытки заменить их более быстрыми нейросетевыми или статистическими моделями пока нельзя признать успешными.

Предложенный подход предполагает, что генеративный ИИ в агентском режиме извлекает и проверяет данные, загружает их в цифровой двойник и контролирует адаптацию модели. ИИ также может связывать технологии моделирования отдельных объектов при создании более крупных цифровых двойников. По оценке «БурСервиса», сочетание классических моделей, генеративного ИИ и глубокого машинного обучения может расширить применение цифровых двойников при разработке месторождений и управлении добычей.