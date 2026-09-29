Шесть человек погибли при крушении военного самолета Ту-95 в Амурской области

Стратегический бомбардировщик Ту-95 потерпел крушение в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета, заявило Минобороны России. По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа, еще один госпитализирован.

Как уточнило ведомство, самолет выполнял полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности. Для установления причин крушения к месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

По данным источников «Ъ», катастрофа произошла вблизи села Красноярово вскоре после взлета бомбардировщика с аэродрома Украинка. Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Украинка — крупный военный аэродром дальней авиации в Сарышевском районе Амурской области. Он расположен в 26 км севернее города Белогорска. В июле ФСБ России заявила, что Служба безопасности Украины готовила теракт на аэродроме Украинка с использованием FPV-дронов со взрывчаткой.

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