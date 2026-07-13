Украина против Украинки

ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке терактов на военных аэродромах Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области. Как утверждает ФСБ, агенты СБУ планировали использовать FPV-дроны со взрывчаткой, переброшенные в Россию из Украины с помощью беспилотной авиации, а затем доставленные к местам атак в прицепах с двойным дном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ЦОС ФСБ заявили о предотвращении серии терактов, которые спецслужбы Украины планировали совершить с помощью беспилотников на военных аэродромах Украинка и Шагол. По данным “Ъ”, следственное управление ФСБ расследует происшедшее по целому ряду статей УК РФ, в их числе подготовка к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Не исключено, что одному из фигурантов, гражданину России, инкриминируют и госизмену (ст. 275 УК РФ).

По данным спецслужбы, ей удалось получить сведения о переброске с помощью БПЛА и аэростатов в Брянскую область с Украины контейнеров с FPV-дронами, снаряженными взрывчаткой и мобильными станциями управления. Затем контрабанду под негласным контролем оперативников поместили в прицепы легковушек, оборудованные двойным дном и загруженные бытовой техникой.

Машины доехали до Челябинской и Амурской областей, где их загнали в заранее арендованные гаражи у военных аэродромов. Неподалеку от них были установлены ретрансляторы для увеличения дальности и надежности связи между оператором и дронами. Уже перед запуском БПЛА сотрудниками ФСБ проведено задержание. С помощью роботов-саперов обследованы гаражи, где находились дроны, после чего их содержимое изъято следователями и экспертами.

По данным ФСБ, всего изъяты 24 FPV-дрона (10 — в Приамурье), «оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг;

(10 — в Приамурье), «оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг; 2 мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, радио-, сотовой и Wi-Fi-связи, имевшие системы самоуничтожения (по 250 г взрывчатки), а также средства связи с «украинскими кураторами».

Задержанных, исполнителей и их пособников должны доставить в Москву и арестовать в Лефортовском райсуде. На его официальном сайте данная информация не указана.

Это не первая попытка атаковать авиабазы с помощью дронов. В июне 2025 года СБУ провела операцию «Паутина», в ходе которой беспилотники наносили удары по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях. Тогда в Амурской области теракт не состоялся — трейлер с дронами, замаскированными под каркасные дома, загорелся и взорвался на трассе недалеко от Украинки, водитель погиб.

Как сообщал “Ъ”, в апреле Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении четырех водителей грузовиков, которых обвиняли в перевозке взрывчатки; все они вину не признали и сообщили, что их использовали втемную.

Анна Яшина, Благовещенск; Николай Сергеев