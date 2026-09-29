Вышла книга «Мы никогда не умрем. Кто придумал 2007-й»
Вышел труд Николая Овчинникова и Владимира Завьялова «Мы никогда не умрем. Кто придумал 2007-й: ню-метал, эмо, металкор — краткая история тяжелой альтернативы в России». На первый взгляд после взлета отечественного альтернативного рока прошло не так много времени, чтобы определять его место в истории. Однако для авторов книги «Мы никогда не умрем» оно очевидно. Они пишут: «Остатки этого облака сейчас питают постсоветскую поп- и рок-сцену — от Little Big до ATL, от "Кишлака" до "Спасибо"». А позднее Николай Овчинников замечает: «Когда я слушаю Джизуса или "Три дня дождя", я слышу отголоски песен… с первого альбома "Психеи"».
Авторы «Мы никогда не умрем» рассказывают и об истоках российской волны — о западной альтернативной музыке, прежде всего о ню-метале, ставшем ориентиром для героев книги. Там была своя «большая тройка»: Korn, Linkin Park, Limp Bizkit. Популярности Limp Bizkit и им подобных способствовал спрос на «бедного белого человека» из рабочего класса, на мужчину со своими чувствами и трещинами. Герои ню-метала — буквально олицетворение выражения «хрупкое мужское эго»: орут про маскулинность, но на самом деле плачут в подушку.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прочтите мне мой 2007-й».
2007 год в этой истории важен как обозначение периода, когда тяжелая альтернатива получила собственную инфраструктуру. Рекорд-лейблы, клубы и телеканалы создавались почти с нуля и работали слабо связанно с прежней музыкальной индустрией, что позволило сцене самостоятельно превращать слушателей массовой музыки в поклонников новых групп.
Кризис 2008 года изменил формат и команду телеканала, ориентированного на эту музыку, но не отменил уже достигнутого эффекта: за три года сформировалось поколение, для которого тяжелая альтернатива стала музыкальной базой. Ее влияние на последующую поп- и рок-сцену связано именно с этим накопленным опытом слушателей и собственной системой распространения музыки.