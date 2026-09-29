Вышла книга «Мы никогда не умрем. Кто придумал 2007-й»

Вышел труд Николая Овчинникова и Владимира Завьялова «Мы никогда не умрем. Кто придумал 2007-й: ню-метал, эмо, металкор — краткая история тяжелой альтернативы в России». На первый взгляд после взлета отечественного альтернативного рока прошло не так много времени, чтобы определять его место в истории. Однако для авторов книги «Мы никогда не умрем» оно очевидно. Они пишут: «Остатки этого облака сейчас питают постсоветскую поп- и рок-сцену — от Little Big до ATL, от "Кишлака" до "Спасибо"». А позднее Николай Овчинников замечает: «Когда я слушаю Джизуса или "Три дня дождя", я слышу отголоски песен… с первого альбома "Психеи"».

Авторы «Мы никогда не умрем» рассказывают и об истоках российской волны — о западной альтернативной музыке, прежде всего о ню-метале, ставшем ориентиром для героев книги. Там была своя «большая тройка»: Korn, Linkin Park, Limp Bizkit. Популярности Limp Bizkit и им подобных способствовал спрос на «бедного белого человека» из рабочего класса, на мужчину со своими чувствами и трещинами. Герои ню-метала — буквально олицетворение выражения «хрупкое мужское эго»: орут про маскулинность, но на самом деле плачут в подушку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прочтите мне мой 2007-й».