Белгородских медиков скорой помощи посмертно наградили орденами Мужества
Трое медиков Шебекинской подстанции государственного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области» посмертно удостоены орденов Мужества в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Документ был опубликован 29 сентября.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Орденами награждены:
- врач Дмитрий Донецкий;
- медбрат Иван Дундуков;
- фельдшер Любовь Кузьмина.
Белгородская область и, в частности, Шебекинский округ регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. За прошлые сутки территория региона была атакована 114 раз, в Шебекинском округе ранения получили два мирных жителя, которые сейчас продолжают лечение в больнице. А за предыдущие сутки, как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара в Борисовском округе погибла женщина, и еще один мирный житель получил ранение в Грайворонском округе