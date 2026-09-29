Белгородских медиков скорой помощи посмертно наградили орденами Мужества

Трое медиков Шебекинской подстанции государственного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области» посмертно удостоены орденов Мужества в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Документ был опубликован 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Орденами награждены:

врач Дмитрий Донецкий;

медбрат Иван Дундуков;

фельдшер Любовь Кузьмина.

Белгородская область и, в частности, Шебекинский округ регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. За прошлые сутки территория региона была атакована 114 раз, в Шебекинском округе ранения получили два мирных жителя, которые сейчас продолжают лечение в больнице. А за предыдущие сутки, как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара в Борисовском округе погибла женщина, и еще один мирный житель получил ранение в Грайворонском округе

Денис Данилов