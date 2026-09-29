Стали известны подробности иска FIFA к UEFA
Ведущие мировые информагентства — Reuters, AFP, а также ряд медиаресурсов распространили 29 сентября текст иска, направленного Международной федерацией футбола в суд Южного округа штата Флорида. В нем она в первую очередь требует отказать Союзу европейских футбольных ассоциаций в просьбе о предоставлении документов, связанных с деятельностью двух организаций — FIFA (Americas), Inc. и FWC2026 US, Inc. Они были созданы FIFA для проведения организационных мероприятий при подготовке и во время чемпионата мира, состоявшегося летом в трех североамериканских странах — США, Канаде и Мексике. Это требование является новым витком войны двух крупнейших футбольных структур.
Она началась в конце июля из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — UEFA, Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF). Европейская выглядела самым принципиальным оппонентом Джанни Инфантино. После появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, она даже угрожала бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб.
Но и после того, как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны UEFA нисколько не смягчилось.
Так, ее президент Александр Чеферин давал понять, что считает идеальным выходом для Джанни Инфантино в ситуации «полной потери доверия» добровольный уход в отставку, не дожидаясь очередных выборов. Они состоятся в марте будущего года в Рабате, и господин Инфантино ранее твердо собирался после них остаться на четвертый президентский срок.
Подробнее — в материале «Око за око, иск за иск».
В августе 2026 года UEFA добивалась в американских судах раскрытия материалов FIFA Forward Enterprise, включая финансовые документы о деятельности FIFA, чтобы подготовить иск в суде Швейцарии. Поэтому нынешнее разбирательство касается не только доступа к сведениям о структурах, связанных с чемпионатом мира, но и попытки UEFA собрать доказательную базу по спору о передаче коммерческих прав FIFA.
UEFA утверждает, что FIFA Forward Enterprise могла стать инструментом извлечения незаконной прибыли Джанни Инфантино из наиболее ценных активов FIFA в ущерб организации и футбольному сообществу. Европейская конфедерация также оспаривает процедуру одобрения проекта: по ее версии, решение принималось на срочно созванном заседании с ограниченным числом участников, причем некоторые чиновники до него не знали о планах.