Стали известны подробности иска FIFA к UEFA

Ведущие мировые информагентства — Reuters, AFP, а также ряд медиаресурсов распространили 29 сентября текст иска, направленного Международной федерацией футбола в суд Южного округа штата Флорида. В нем она в первую очередь требует отказать Союзу европейских футбольных ассоциаций в просьбе о предоставлении документов, связанных с деятельностью двух организаций — FIFA (Americas), Inc. и FWC2026 US, Inc. Они были созданы FIFA для проведения организационных мероприятий при подготовке и во время чемпионата мира, состоявшегося летом в трех североамериканских странах — США, Канаде и Мексике. Это требование является новым витком войны двух крупнейших футбольных структур.

Она началась в конце июля из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — UEFA, Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF). Европейская выглядела самым принципиальным оппонентом Джанни Инфантино. После появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, она даже угрожала бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб.

Но и после того, как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны UEFA нисколько не смягчилось.

Так, ее президент Александр Чеферин давал понять, что считает идеальным выходом для Джанни Инфантино в ситуации «полной потери доверия» добровольный уход в отставку, не дожидаясь очередных выборов. Они состоятся в марте будущего года в Рабате, и господин Инфантино ранее твердо собирался после них остаться на четвертый президентский срок.

Подробнее — в материале «Око за око, иск за иск».