В Москве простились с музыкантом Алексеем Козловым

В Большом зале Троекуровского кладбища в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, джазовым композитором и саксофонистом Алексеем Козловым, сообщает корреспондент «Ъ».

Проститься с Алексеем Козловым пришли более ста человек. Среди них — музыкант Игорь Сандлер, дизайнер Оксана Ярмольник, бас-гитаристы Сергей Слободин и Евгений Шариков, режиссер Павел Брюн и другие. Музыкант умер 25 сентября в возрасте 90 лет.

Музыкальная карьера Алексея Козлова началась в начале 1960-х. Тогда же он участвовал в создании первого в СССР джазового кафе «Молодежное» на улице Горького в Москве. В 1973 году создал первый в стране джаз-рок-ансамбль «Арсенал», который стал штатным коллективом Калининградской областной филармонии в 1976 году.

О жизни и творчестве Алексея Козлова — в материале «Архитектор джаза».