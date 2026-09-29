Владимир Путин наградил три многодетные семьи из Воронежской области

В соответствии с указом президента России от 29 сентября две многодетные семьи из Воронежской области — Елена и Андрей Бордуковы, а также Татьяна и Валерий Сланские — награждены орденами «Родительская слава». Помимо этого, медалью ордена «Родительская слава» награждена еще одна воронежская семья — Денис и Наталия Лукины. Награды присвоены с формулировкой «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитавшие семь и более детей. Награда вручается социально ответственным семьям, которые заботятся о здоровье, образовании, физическом, нравственном и духовном развитии детей, подают пример в укреплении института семьи. Единовременное денежное поощрение при награждении орденом составляет 500 тыс. руб. Медаль ордена «Родительская слава» в свою очередь присваивается семьям, которые воспитали четырех детей. Размер денежного поощрения — 200 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал о награждении жителей регионов Черноземья государственными наградами за выдающиеся трудовые и иные успехи. В частности, медалью ордена «Родительская слава» в Воронежской области были награждены Юрий Козлов и Наталья Козлова-Богданова.

Денис Данилов