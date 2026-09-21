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Путин наградил еще 16 человек из областей Черноземья

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами за выдающиеся трудовые и иные успехи. В перечень вошли 16 жителей регионов Черноземья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

  • Большая часть награжденных пришлась на Белгородскую область. Медалью «За храбрость» II степени награжден Виктор Букавцов, кладовщик склада «Краснояружский элеватор» — подразделения АО «Краснояружская зерновая компания». Медалью Луки Крымского отмечена главврач детской клинической облбольницы Ирина Кизилова. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено завотделением Губкинской ЦРБ Светлане Мандрощенко.
  • Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Бобылев. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» также присвоены водителю ООО «Бутово-агро» Александру Киевскому, заведующему складом ООО «Бородинское» Анатолию Попову и трактористу-машинисту ООО «Агрохолдинг Корочанский» Николаю Фоменко.
  • В Воронежской области медалью ордена «Родительская слава» награжден Юрий Козлов.
  • В Липецкой области медалью этого же ордена награждены Михаил и Нина Маринины.
  • В Орловской области медалью Луки Крымского награждена старшая медсестра «Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой» Ольга Пенькова. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» отмечен главный агроном АО «Племенной завод имени Георгиевского» Роман Дмитриев.
  • В Тамбовской области медалью ордена «Родительская слава» награждены Елена и Валерий Исаевы, Надежда и Николай Ткаченко.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал еще о 17 награжденных указом президента из Черноземья. Тогда больше всего званий и медалей также получили белгородцы.

Егор Якимов