Путин наградил еще 16 человек из областей Черноземья

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами за выдающиеся трудовые и иные успехи. В перечень вошли 16 жителей регионов Черноземья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Большая часть награжденных пришлась на Белгородскую область . Медалью «За храбрость» II степени награжден Виктор Букавцов, кладовщик склада «Краснояружский элеватор» — подразделения АО «Краснояружская зерновая компания». Медалью Луки Крымского отмечена главврач детской клинической облбольницы Ирина Кизилова. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено завотделением Губкинской ЦРБ Светлане Мандрощенко.

. Медалью «За храбрость» II степени награжден Виктор Букавцов, кладовщик склада «Краснояружский элеватор» — подразделения АО «Краснояружская зерновая компания». Медалью Луки Крымского отмечена главврач детской клинической облбольницы Ирина Кизилова. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено завотделением Губкинской ЦРБ Светлане Мандрощенко. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Бобылев. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» также присвоены водителю ООО «Бутово-агро» Александру Киевскому, заведующему складом ООО «Бородинское» Анатолию Попову и трактористу-машинисту ООО «Агрохолдинг Корочанский» Николаю Фоменко.

В Воронежской области медалью ордена «Родительская слава» награжден Юрий Козлов.

медалью ордена «Родительская слава» награжден Юрий Козлов. В Липецкой области медалью этого же ордена награждены Михаил и Нина Маринины.

медалью этого же ордена награждены Михаил и Нина Маринины. В Орловской области медалью Луки Крымского награждена старшая медсестра «Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой» Ольга Пенькова. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» отмечен главный агроном АО «Племенной завод имени Георгиевского» Роман Дмитриев.

медалью Луки Крымского награждена старшая медсестра «Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой» Ольга Пенькова. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» отмечен главный агроном АО «Племенной завод имени Георгиевского» Роман Дмитриев. В Тамбовской области медалью ордена «Родительская слава» награждены Елена и Валерий Исаевы, Надежда и Николай Ткаченко.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал еще о 17 награжденных указом президента из Черноземья. Тогда больше всего званий и медалей также получили белгородцы.

Егор Якимов