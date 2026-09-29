Премьер-министр Венгрии предстанет перед судом по делу о краже телефона

Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона. Депутаты от правящей партии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета с главы правительства, против которого будет возбуждено уголовное дело. Лишить себя неприкосновенности попросил сам Мадьяр. В стране началось уголовное преследование высокопоставленных чиновников эпохи премьера Виктора Орбана.

Снятие неприкосновенности с премьера Мадьяра, который только в мае возглавил новое правительство страны по итогам парламентских выборов и имеет депутатский мандат от правящей партии «Тиса», произошло 28 сентября в ходе внеочередного заседания парламента. Прямую трансляцию вел телеканал М1.

Обстоятельства дела о краже мобильного телефона, в которой Генпрокуратура Венгрии обвинила действующего премьера, делают эту историю самым необычным случаем в мировой практике и скорее напоминают спектакль с участием Мадьяра и руководства возглавляемой им партии «Тиса». Она имеет две трети мест в парламенте нового созыва.

Подробнее — в материале «Премьер станет подсудимым».