Сбер втрое нарастил объемы автокредитования в Воронежской области за полгода

Воронежская область стала лидером по росту объемов выдач автокредитов в Центрально-Черноземном банке (ЦЧБ) Сбербанка по итогам первого полугодия 2026 года — в регионе зафиксирован трехкратный рост. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самом банке. Абсолютных цифр в Сбере не привели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В среднем по макрорегиону объемы выдач в ЦЧБ увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сбере считают, что такая динамика обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку авто, который сформировался с ноября 2025 года по февраль 2026-го после «сверхрезультативных для рынка сентября и октября 2025-го».

«Также Сбер в партнерстве с автопроизводителями регулярно запускает новые субсидированные программы со ставками от 0,01%. Максимальный срок кредита вырос до 120 месяцев (это уникальное предложение на рынке)»,— отметили в банке.

По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года жители Черноземья взяли автокредитов на 47,3 млрд руб. Объемы выдач увеличились на 42,5%, в то время как в 2025-м в макрорегионе автокредитование сократилось.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Заемщики дали газу».

Егор Якимов