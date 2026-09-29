В Ульяновске более ста пострадавших от атаки БПЛА обратились за выплатами

Более ста жителей Ульяновска, чьи дома пострадали в результате удара, нанесенного Вооруженными силами Украины, в первой половине дня 29 сентября обратились за помощью в пункт приема, организованный в Кировском районе. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин, лично проверивший ход приема на улицах Розы Люксембург и Юности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прием жителей организован в кабинете директора здания бывшей 29-й школы по адресу: улица Розы Люксембург, 48. Каждой пострадавшей семье до оформления компенсационных выплат из федерального и областного бюджетов выплатят из муниципальной казны по 20 тыс. рублей на первоочередные нужды — соответствующее распоряжение дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В ночь на 25 сентября Ульяновск подвергся самой массовой атаке БПЛА ВСУ с начала СВО. Беспилотники атаковали центр областной столицы, и под удар попали в основном гражданские объекты. Пострадали 17 человек, среди них есть несовершеннолетние.

Георгий Портнов