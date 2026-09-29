Здания в центре Воронежа украсит подсветкой местный «Парламент» за 15 млн рублей
Воронежское ООО «Строительная компания "Парламент"» получило контракт на установку декоративной подсветки зданий, «формирующих привлекательный облик туристского центра города Воронежа». Компания не снижала начальную стоимость подряда в 15 млн руб., следует из итогового протокола.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
На участие в аукционе поступила только одна заявка, поэтому его признали несостоявшимся. Тем не менее соглашение заключили с единственным участником.
Фасадную подсветку необходимо оборудовать по следующим адресам:
- Театральная, 23;
- Театральная, 30;
- Фридриха Энгельса, 9;
- Фридриха Энгельса, 11;
- Фридриха Энгельса, 16;
- Чайковского, 4.
Гарантийный срок составит 36 месяцев.
По данным Rusprofile, ООО «Строительная компания "Парламент"» было зарегистрировано в Воронеже в августе 2016 года для подготовки стройплощадок. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 50% долей принадлежат Алексею Беляеву, который также является директором фирмы, еще 50% — Алексею Иванову. В 2025 году общество выручило 104 млн руб. (+83 млн руб., годом ранее — 57 млн руб.) и получило 4,9 млн руб. чистой прибыли (+132%, 2,1 млн руб.).
«Парламент» участвует в госзакупках последние десять лет. За это время он выиграл 61 госконтракт на 129 млн руб. в сумме. Крупнейший заказчик тот же, что и на этих торгах,— муниципальное учреждение Воронежа «Гордез ЖКХ», заключившее с фирмой 30 соглашений на 36 млн руб. в сумме. Они касаются устройства модульного освещения, аварийного ремонта домов, устранения утечек на канализационных насосных станциях, реконструкции системы теплоснабжения.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», мэрия Воронежа утвердила максимальный объем трат на организацию мероприятий к зимним праздникам на Адмиралтейской площади. Речь идет о 78,5 млн руб. В состав оплачиваемых услуг войдут световое оформление, устройство и обслуживание ледового катка. Предельный срок их оказания — 31 марта 2027 года.