Из-за выезда трактора на ВПП в Толмачево три самолета ушли на второй круг

В Новосибирске в аэропорту Толмачево трактор проехал рядом со взлетно-посадочной полосой (ВПП). В связи с этим по команде диспетчера на второй круг ушли самолеты авиакомпаний S7 и «Россия» из Сочи, Усть-Каменогорска и Сургута, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 25 сентября. Воздушные судна в последующем благополучно совершили посадку. Надзорные ведомства проводят проверку.

Трактор принадлежит субподрядчику АО «Новосибирскавтодор». Водитель выполнял работы по посеву травы в районе торца ВПП-34, пишет канал Shot.

Александра Стрелкова